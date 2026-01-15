-TOTALENERGIES SE ASOCIA CON BLUENERGIES EN SU CENTRO DE VENTILACIÓN DE LA CUENCA HARPER, EN LA COSTA DE LIBERIA

TSXV: BLU

VANCOUVER, BC, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BluEnergies Ltd. (TSXV: BLU) ("BLU" o la "Compañía") se complace en informar que ha firmado con éxito un acuerdo de estudio y aplicación conjunta ("JSAA"), estándar de la industria, con la filial liberiana upstream de TotalEnergies SE (NYSE: TTE) ("TTE"), con el fin de explorar más a fondo la prospectividad del abanico de aguas profundas de la Compañía en la Cuenca Harper, frente a las costas de Liberia. El Margen de Transformación de África Occidental, donde se ubica la Cuenca Harper, y su Margen Sudamericano conjugado son regiones donde el abanico de aguas profundas de la cuenca se está explorando, desarrollando y produciendo de forma activa y exitosa.

BluEnergies Ltd. Logo

Lo más destacado de JSAA

El propósito del JSAA entre BLU y TTE es aprovechar aún más el potencial prospectivo de los bloques de la Cuenca Harper mediante el establecimiento de prospectos en LB-26, LB-30 y LB-31 (los "Bloques"). Sujeto al establecimiento de prospectos perforables económicamente viables, BLU y TTE tienen la intención de solicitar uno o varios contratos de producción compartida que cubran los bloques deseados. Se ha comprometido un presupuesto conjunto inmediato para la ejecución de un programa de trabajo durante los próximos 18 meses que incluye reprocesamiento sísmico de vanguardia para obtener imágenes de yacimientos más precisas y la adquisición de datos del fondo marino, con el fin de evaluar completamente la prospectividad y minimizar el riesgo del potencial de hidrocarburos. Este programa de trabajo comprende:

(a) El reprocesamiento por parte de TGS ASA (Oslo) ("TGS"), proveedor líder de datos avanzados e inteligencia en el sector energético, de 6.167 km² (aproximadamente 1,5 millones de acres) de datos sísmicos 3D originales adquiridos inicialmente por TGS en 2013, que abarcan la mayoría de los Bloques. Este programa comenzó el 28 de noviembre de 2025; y (b) Adquisición de nuevos datos del fondo marino en alta mar que comprende estudios de flujo de calor multihaz/retrodispersión y estudios e interpretación de datos posteriores.

Nueva licencia de reconocimiento de Liberia

Para respaldar el JSAA entre TTE y la Compañía, las filiales liberianas de BLU y TTE han suscrito una nueva Licencia de Reconocimiento LPRA-003 ("RL-003") con la Autoridad Reguladora del Petróleo de Liberia ("LPRA"), que abarca estos bloques contiguos con una extensión de 8.924 km² (aproximadamente 2,2 millones de acres). Las disposiciones clave de la RL-003 son:

BLU tiene una participación del 35% y TTE del 65% en RL-003. BLU y TTE deben implementar un programa de trabajo que incluye reprocesamiento 3D de última generación y adquisición de nuevos datos del fondo marino. La vigencia de RL-003 continúa hasta el 30 de junio de 2027, y la nueva RL-003 reemplaza la Licencia de Reconocimiento LPRA-002 ("RL-002") vigente de BLU. Los gastos de reconocimiento bajo RL-003 y RL-002 serían recuperables bajo cualquier contrato futuro de producción compartida que cubra los Bloques. Bajo el programa de trabajo de RL-002, que requería un gasto mínimo de 1.600.000 dólares de EE.UU., BLU invirtió 1.862.000 dólares de EE.UU. (2.570.000 dólares de Canadá).

Antecedentes

Durante octubre de 2024, bajo la licencia RL-002, propiedad al 100% de BLU, la Compañía adquirió de TGS una licencia de revisión del estudio sísmico tridimensional de 6.167 km² que abarca la mayoría de los Bloques. Como resultado de la interpretación de la Compañía del estudio tridimensional, BLU delineó siete abanicos de fondo de cuenca discretos a gran escala, de edad Cretácica.

En el primer trimestre de 2025, la Compañía inició negociaciones bajo acuerdos de confidencialidad con numerosos operadores de aguas profundas. Como resultado de estas amplias negociaciones, BLU aceptó una relación exclusiva con TTE en julio de 2025 y posteriormente firmó un memorando de entendimiento no vinculante el 8 de octubre de 2025. Las negociaciones finales llevaron a la Compañía a firmar con éxito el JSAA con TTE bajo la nueva licencia RL-003.

Acerca de BluEnergies Ltd.

BluEnergies Ltd. es una empresa canadiense internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas, centrada en operaciones en África Occidental. Para más información sobre BluEnergies Ltd., consulte su sitio web, www.blu-energies.com.

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" e "información prospectiva" (en conjunto, "información prospectiva") según lo dispuesto en la legislación bursátil aplicable. La información prospectiva se puede identificar mediante términos como: "pretende", "cree", "estima", "espera", "puede", "hará" y referencias similares a períodos futuros. Ejemplos de información prospectiva incluyen, entre otros, los planes futuros de BLU y la información aquí contenida relacionada con BLU y sus planes de negocio, incluyendo la posible exploración y otras actividades planificadas en una empresa conjunta con TTE bajo posibles contratos de producción compartida. Si bien BLU considera que, a la luz de la experiencia de sus directivos y administradores, las condiciones actuales, los desarrollos futuros previstos y otros factores considerados apropiados, las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que BLU no puede garantizar su veracidad. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en la información prospectiva. Los resultados y desarrollos reales pueden diferir sustancialmente de los contemplados en esta información, dependiendo, entre otros factores, del riesgo de que los planes futuros de BLU difieran de los contemplados actualmente. Otros riesgos incluyen los divulgados en la circular de información de gestión de Canadian Global Energy Corp., disponible en el perfil de la Compañía en SEDAR+, en www.sedarplus.ca. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en la información prospectiva. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva de este comunicado de prensa, salvo que la ley lo exija.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define dicho término en las políticas de la TSX Venture Exchange) se responsabilizan de la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Para más información, póngase en contacto con: Craig Steinke, consejero delegado, Consultas de Relaciones con Inversores, Email: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2862666/BluEnergies_Ltd__TOTALENERGIES_PARTNERS_WITH_BLUENERGIES_IN_ITS.jpg