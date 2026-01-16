شراكة بين TOTALENERGIES وBLUENERGIES في المستودعات الرسوبية الخاصة بها في حوض هاربر، على سواحل ليبيريا

TSXV: BLU

فانكوفر ، بريتيش كولومبيا ، 16 يناير 2026 /PRNewswire/ -- يسر شركة "بلو إنرجيز ليمتد" (BluEnergies Ltd.) (رمز التداول في بورصة تورونتو للشركات: TSXV: BLU) ("بلو" أو "الشركة") أن تعلن أنها أبرمت بنجاح "اتفاقية الدراسة والتطبيق المشتركة" القياسية على مستوى الصناعة مع الشركة التابعة لشركة "توتال إنرجيز إس إي" (TotalEnergies SE) في ليبيريا (رمز التداول في بورصة نيويورك NYSE: TTE) ("تي تي إي")، من أجل استكشاف المزيد من احتمالات إنتاجية المستودعات الرسوبية في المياه العميقة للشركة في حوض هاربر ، على سواحل ليبيريا. هامش تحويل غرب أفريقيا ، حيث يقع حوض هاربر ، ومحيط أمريكا الجنوبية المرتبط به ، هي المناطق التي يتم فيها استكشاف وتطوير وإنتاج منتجات المستودع الرسوبي لأرضية الحوض بنشاط وبنجاح.

أبرز نقاط "اتفاقية الدراسة والتطبيق المشتركة"

الغرض من "اتفاقية الدراسة والتطبيق المشتركة" بين "بلو" و "تي تي إي" هو إطلاق المزيد من الإمكانات المحتملة لكتل حوض هاربر من خلال إنشاء آفاق داخل LB-26 و LB-30 و LB-31 ("الكتل"). شريطة تحديد آفاق حفر قابلة للاستمرار اقتصاديًا، تعتزم "بلو" و "تي تي إي" التقدم بطلب للحصول على عقد أو عدة عقود لتقاسم الإنتاج تغطي الكتل المرغوبة. تم التزام مشترك بميزانية فورية لتنفيذ برنامج عمل خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة يتضمن إعادة معالجة زلزالية متطورة لتصوير مخزونات أكثر دقة والحصول على بيانات قاع البحر ، من أجل تقييم التوقعات بشكل كامل وإزالة مخاطر إمكانات الهيدروكربون. يتضمن برنامج العمل هذا:

(أ) إعادة معالجة بواسطة شركة "تي جي إس - إيه إس إيه" (TGS ASA) (أوسلو) ("تي جي إس") ، وهي مزود رائد للبيانات المتقدمة والذكاء في قطاع الطاقة ، لمساحة 6,167 كم2 (~ 1.5 مليون فدان) من البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد الأصلية التي حصلت عليها "تي جي إس" في البداية في عام 2013 ، والتي تغطي غالبية الكتل. بدأ هذا البرنامج في 28 نوفمبر 2025؛ و (ب) الحصول على بيانات جديدة عن قاع البحر على السواحل يتضمن الأشعة المتعددة / التشتت الخلفي ، ومسح تدفق الحرارة ودراسات وتفسير البيانات اللاحقة.

رخصة استكشاف ليبيريا الجديدة

لدعم "اتفاقية الدراسة والتطبيق المشتركة" بين "تي تي إي" و"الشركة"، دخلت الشركات الليبيرية التابعة لـ "بلو" و "تي تي إي" في رخصة استكشاف جديدة LPRA-003 ("RL-003") مع "هيئة تنظيم النفط الليبيرية" ("LPRA") التي تغطي هذه الكتل المتجاورة بمساحة 8,924 كم2 (~ 2.2 مليون فدان). الأحكام الرئيسية في RL-003 هي:

لدى "بلو" حصة مشاركة بنسبة 35٪ ولدى "تي تي إي" حصة مشاركة بنسبة 65٪ في RL-003 . يتعين على "بلو" و "تي تي إي" إجراء برنامج عمل يتضمن إعادة المعالجة ثلاثية الأبعاد الحديثة والحصول على بيانات جديدة عن قاع البحر. تستمر مدة RL-003 حتى 30 يونيو 2027 ، حيث تحل RL-003 الجديدة محل رخصة الاستكشاف LPRA-002 الحالية لـ "بلو" (" RL-002 "). ستكون نفقات الاستطلاع بموجب RL-003 و RL-002 قابلة للاسترداد بموجب أي عقود تقاسم الإنتاج المستقبلية التي تغطي "الكتل". بموجب برنامج عمل RL-002 ، الذي يتطلب الحد الأدنى من الإنفاق البالغ 1,600,000 دولار أمريكي ، أنفقت "بلو" 1,862,000 دولار أمريكي (2,570,000 دولار كندي).

خلفية

خلال أكتوبر 2024 ، تحت رخصة RL-002 المملوكة بنسبة 100٪ من قبل "بلو" ، حصلت الشركة من "تي جي إس" على ترخيص رخصة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد 6,167 كم2 الذي يغطي غالبية "الكتل". ونتيجة لتفسير الشركة للاستطلاع ثلاثي الأبعاد ، حددت "بلو" سبعة مستودعات رسوبية أرضية متفرقة للأحواض واسعة النطاق من العصر الطباشيري.

في الربع الأول من عام 2025 ، دخلت الشركة في مفاوضات بموجب اتفاقيات عدم الإفصاح مع العديد من مشغلي المياه العميقة. نتيجة لهذه المفاوضات واسعة النطاق ، قبلت "بلو" علاقة حصرية مع "تي تي إي" في يوليو 2025 وبعد ذلك دخلت في مذكرة تفاهم غير ملزمة في 8 أكتوبر 2025. أدت المفاوضات النهائية إلى نجاح الشركة في الدخول في "اتفاقية الدراسة والتطبيق المشتركة" مع "تي تي إي" بموجب رخصة RL 003 الجديدة.

حول BluEnergies Ltd.

شركة "بلو إنرجيز" المحدودة هي شركة استكشاف وتطوير دولية للنفط والغاز مقرها كندا تركز على العمليات في غرب أفريقيا. للحصول على معلومات إضافية عن "بلو إنرجيز ليمتد" ، يرجى الرجوع إلى موقع الشركة على الويب ، www.blu-energies.com.

المعلومات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات مستقبلية" و "معلومات مستقبلية" (بصفة إجمالية، "معلومات مستقبلية") في إطار قوانين الأوراق المالية المعمول بها. يمكن تحديد المعلومات التطلعية من خلال كلمات مثل: "نعتزم" ، "نؤمن" ، "نقّدر" ، "نتوقع" ، "قد" ، "سوف" والإشارات المماثلة إلى الفترات المستقبلية. وتشمل أمثلة المعلومات التطلعية ، من بين أمور أخرى ، الخطط المستقبلية لـ "بلو" ، والمعلومات الواردة هنا المتعلقة بـ "بلو" وخطط أعمالها ، بما في ذلك الاستكشاف المحتمل وغيرها من الأنشطة المخطط لها في مشروع مشترك مع "تي تي إي" بموجب عقود تقاسم الإنتاج المحتملة. على الرغم من أن "بلو" تعتقد أنه ، في ضوء تجربة موظفيها ومديريها ، والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة وغيرها من العوامل التي اعتُبرت مناسبة ، أن التوقعات التي تنعكس في هذه المعلومات التطلعية معقولة ، فينبغي عدم الاعتماد المفرط عليها لأن "بلو" لا يمكن أن تعطي أي ضمان بأن تكون صحيحة. لذا، ينبغي للقرّاء عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه المعلومات التَطلُّعية. قد تختلف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك التي تنظر إليها هذه المعلومات اعتمادًا ، من بين أمور أخرى ، على مخاطر أن الخطط المستقبلية لـ "بلو" قد تختلف عن تلك التي يتم التفكير فيها حاليًا. تشمل المخاطر الإضافية المخاطر التي تم الإفصاح عنها في تعميم معلومات الإدارة لشركة "كاناديان جلوبال إنرجي كورب" (Canadian Global Energy Corp.)، والذي يتوفر على ملف الشركة على نظام SEDAR+ من خلال موقع الويب www.sedarplus.ca. لذلك يتم تحذير القراء من الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية. لا تتعهد الشركة بتحديث أي من المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ، إلا إذا كان القانون ينص على خلاف ذلك.

لا تتحمل "بورصة تورونتو للشركات" ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما يتم تعريف هذا المصطلح في سياسات "بورصة تورونتو للشركات") المسؤولية عن مدى كفاية أو دقة هذا البيان الصحفي.

