TOTALENERGIES GEHT PARTNERSCHAFT MIT BLUENERGIES IM RAHMEN SEINES HARPER BASIN FAN PLAY VOR DER KÜSTE LIBERIAS EIN

VANCOUVER, British Columbia, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BluEnergies Ltd. (TSXV: BLU) („BLU" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich eine branchenübliche Vereinbarung über gemeinsame Studien und Anwendungen („JSAA") mit der liberianischen Upstream-Tochtergesellschaft von TotalEnergies SE (NYSE: TTE) („TTE"), getroffen hat, um die Aussichten des Tiefwasser-Fan-Projekts des Unternehmens im Harper-Becken vor der Küste Liberias weiter zu untersuchen. Der westafrikanische Transformrand, wo sich das Harper-Becken befindet, und sein konjugierter südamerikanischer Rand sind Regionen, in denen die Beckenbodenfächer aktiv und erfolgreich erkundet, erschlossen und gefördert werden.

Höhepunkte der Vereinbarung

Der Zweck der JSAA zwischen BLU und TTE besteht darin, das potenzielle Vorkommen in den Harper Basin-Blöcken weiter zu erschließen, indem Prospekte innerhalb von LB-26, LB-30 und LB-31 (die „Blöcke") erstellt werden. Vorbehaltlich der Erschließung wirtschaftlich rentabler, bohrbarer Prospekte beabsichtigen BLU und TTE, einen oder mehrere Produktionsbeteiligungsverträge für die gewünschten Blöcke zu beantragen. Für die Durchführung eines Arbeitsprogramms in den nächsten 18 Monaten wurde gemeinsam ein Sofortbudget bereitgestellt, das modernste seismische Nachbearbeitung für eine genauere Darstellung der Lagerstätten und die Erfassung von Meeresbodendaten umfasst, um die Aussichten vollständig zu bewerten und das Risiko des Kohlenwasserstoffpotenzials zu minimieren. Dieses Arbeitsprogramm umfasst:

(a) die Neuverarbeitung von 6.167 km² (~1,5 Millionen Acres) ursprünglicher 3D-Seismikdaten, die ursprünglich 2013 vonTGS ASA (Oslo) („TGS"), einem führenden Anbieter von fortschrittlichen Daten und Informationen im Energiesektor, erfasst wurden und den Großteil der Blöcke abdecken. Dieses Programm begann am 28. November 2025; und (b) die Erfassung neuer Daten vom Meeresboden vor der Küste, einschließlich Multibeam/Backscatter, Wärmeflussuntersuchungen und anschließender Datenauswertung und -interpretation.

Neue Erkundungslizenz in Liberia

Zur Unterstützung der JSAA zwischen TTE und dem Unternehmen haben die liberianischen Tochtergesellschaften von BLU und TTE mit der Liberia Petroleum Regulatory Authority („LPRA") eine neue Erkundungslizenz LPRA-003 („RL-003") abgeschlossen, die diese zusammenhängenden Blöcke mit einer Fläche von 8.924 km² (~ 2,2 Millionen Acres) abdeckt. Die wichtigsten Bestimmungen des RL-003 sind:

BLU hält einen Anteil von 35 % und TTE einen Anteil von 65 % an RL-003. BLU und TTE sind verpflichtet, ein Arbeitsprogramm durchzuführen, das eine hochmoderne 3D-Neuverarbeitung und die Erfassung neuer Daten vom Meeresboden umfasst. Die Laufzeit von RL-003 erstreckt sich bis zum 30. Juni 2027, wobei die neue RL-003 die bestehende Erkundungslizenz LPRA-002 („RL-002") von BLU ersetzt. Die Erkundungsausgaben im Rahmen von RL-003 und RL-002 wären im Rahmen künftiger Produktionsbeteiligungsverträge für die Blöcke erstattungsfähig. Im Rahmen des RL-002-Arbeitsprogramms, das Mindestausgaben in Höhe von 1.600.000 US-Dollar vorsah, gab BLU 1.862.000 US-Dollar (2.570.000 CA$) aus.

Hintergrund

Im Oktober 2024 erwarb das Unternehmen im Rahmen von RL-002, das zu 100 % von BLU gehalten wird, von TGS eine Überprüfungslizenz für die 6.167 km² große 3D-Seismikuntersuchung, die einen Großteil der Blöcke abdeckt. Als Ergebnis der Auswertung der 3D-Untersuchung durch das Unternehmen hat BLU sieben großflächige, diskrete Beckenbodenfächer aus der Kreidezeit abgegrenzt.

Im ersten Quartal 2025 nahm das Unternehmen unter Geheimhaltungsvereinbarungen Verhandlungen mit zahlreichen Tiefsee-Betreibern auf. Als Ergebnis dieser breit angelegten Verhandlungen akzeptierte BLU im Juli 2025 eine exklusive Beziehung mit TTE und schloss daraufhin am 8. Oktober 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung ab. Die abschließenden Verhandlungen führten dazu, dass das Unternehmen erfolgreich die JSAA mit TTE unter der neuen RL– 003 abschließen konnte.

Informationen zu BluEnergies Ltd.

BluEnergies Ltd. ist ein in Kanada ansässiges internationales Öl- und Gasförderungs- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Aktivitäten in Westafrika. Weitere Informationen über BluEnergies Ltd. finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.blu-energies.com.

