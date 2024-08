A TUMI LANÇA AS COLEÇÕES DE OUTONO 2024, A VOYAGEUR LEATHER E A 19 DEGREE FRAME, COM CAMPANHA ESTRELADA PELA EMBAIXADORA MUNDIAL DA MARCA, MUN KA YOUNG

Nesta campanha dinâmica, a TUMI reintroduz um toque luxuoso e moderno em sua icônica coleção Voyageur, feita em couro de alta qualidade. Cada peça é meticulosamente trabalhada, tendo funcionalidade e estilo em mente - incluindo o novo hardware do logotipo TUMI "T" - equilibrando a elevação e a inovação, característicos da marca, com o fascínio atemporal e minimalista. A coleção Voyageur Leather apresenta mochilas, bolsas, bolsas de ombro e crossbodies (tiracolos). O Mini Train Case Crossbody está estreando na coleção e vem em três tamanhos. Criado tendo a mulher moderna em mente, o Mini Train Case Crossbody redefine a funcionalidade da moda, com versatilidade que aperfeiçoa todas as viagens - desde viagens internacionais até noites elegantes. A coleção vem com as estruturas clássicas Black with Gold ou Gunmetal, juntamente com Pewter Metallic com Gunmetal, uma oferta festiva para a temporada de férias, com preços que variam de US$ 250 a US$ 750.

A TUMI também está expandindo suas ofertas de viagens neste outono com a apresentação da TUMI 19 Degree Frame, uma visão inovadora da coleção de 19 Degree da marca. A TUMI 19 Degree Frame foi criada para atender às necessidades do viajante moderno, com travas integradas para manter o conteúdo seguro, alças retráteis para facilitar o uso e as rodas de transporte suaves e silenciosas, características da TUMI. O exterior apresenta os contornos fluidos icônicos que se tornaram um marco da linguagem de design da 19 Degree. O interior apresenta alças de amarração e bolsos de rede com zíper para uma organização perfeita, tornando mais fácil do que nunca partir impecavelmente para a jornada de sua vida. Disponível nas cores Black Texture e Pearl Grey Texture e em quatro tamanhos duráveis, que vão desde malas de transporte a organizadores de mala, esta coleção atende a diversas necessidades de viagem com funcionalidade incomparável e uma estética atemporal. Os preços variam de US$ 895 a US$ 1.195.

"Esta temporada representa o avanço contínuo da TUMI, uma vez que estamos expandindo ainda mais para atender ao estilo de vida das mulheres e aperfeiçoamos nossas experiências de viagem para criar uma variedade de produtos mais impecável, atemporal e inovadora", disse Victor Sanz, diretor criativo global da TUMI. "Como uma das nossas estimadas embaixadoras globais da marca, Ka Young personifica perfeitamente a mulher TUMI, elegante e em movimento."

A marca está dando vida a esses lançamentos com uma campanha visualmente deslumbrante estrelada por Mun, ambientada nas ruas coloridas e movimentadas de Seul. Para agregar riqueza e autenticidade à campanha, a TUMI aproveitou dois criativos sul-coreanos, o diretor Taejong Song e a renomada fotógrafa Kim Hee June. Song e Kim combinam fotografia de estilo de rua com técnicas de cinema dinâmicas para mergulhar os espectadores no trajeto diário de Mun, ao mesmo tempo em que capturam a energia vibrante e a arquitetura urbana de Seul. Com fotos que destacam sutilmente as principais características do produto - desde as rodas lisas e deslizantes do TUMI 19 Degree Frame até a funcionalidade elegante do Voyageur Vail Tote - a filmagem oferece aos espectadores uma visão de como os produtos TUMI trazem estilo, organização e emoção para a vida cotidiana.

"Eu estava pessoalmente muito animada por esta campanha ser filmada em Seul, na Coreia do Sul, o lugar que eu chamo de lar", disse a atriz Mun Ka Young. "TUMI é o complemento perfeito para o meu estilo de vida em movimento, mantendo todos os meus pertences organizados e sempre elegantes."

Agora você pode comprar as coleções Voyageur e 19 Degree Frame na TUMI.com e nas lojas TUMI em todo o mundo. Fique ligado para conteúdo exclusivo dos bastidores da campanha nas redes sociais da @TUMITravel.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI cria itens essenciais de luxo de classe mundial para negócios, viagens e desempenho, elaborados para atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, temos o compromisso de capacitar as jornadas como um parceiro vitalício para aqueles que se movem e criam em busca de suas paixões. Para saber mais sobre a TUMI, visite TUMI.com e siga a marca no Instagram, TikTok, Facebook, e YouTube.

TUMI e o logotipo da TUMI são marcas registradas da Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

