TUMI推出2024年秋季VoyageurLeather和19DegreeFrame系列，邀請南韓女星文佳煐擔任全球品牌大使

TUMI今年秋天還推出了TUMI19DegreeFrame，這是品牌經典TUMI19Degree系列的創新力作，以擴展其旅行產品系列。TUMI19DegreeFrame專為滿足現代旅客的需求，具有雙鎖框架開合系統、易於使用的可伸縮手柄，以及TUMI標誌性的平穩、順滑靜音滾輪。外觀採用經典的流暢輪廓，成為TUMI19Degree設計語言的主要元素。內部設有綁帶和網眼拉鍊口袋，讓您更輕鬆地完美地展開精彩旅程。這款系列提供黑色紋理和珍珠灰色紋理的顏色選擇，並提供四種耐用尺寸，從手提箱到包裝箱，可滿足各種旅行需求，具有無與倫比的功能和永恆美學。價格從895美元到1195美元之間。

TUMI全球創意總監VictorSanz表示：「本季代表了我們對TUMI的持續推動，因為我們正在進一步擴展女性生活方式，並改進我們的旅行體驗，以創造更完美、永恆和創新的產品系列。」「作為我們珍而重之的全球品牌大使之一，文佳煐完美體現了時尚且隨行的TUMI女性。」

該品牌透過一個視覺效果令人驚嘆的廣告大片，讓文佳煐在首爾多彩繁華的街頭上開展拍攝。TUMI邀請了多位南韓創作人員、導演TaejongSong和著名攝影師KimHeeJune參與製作，為宣傳活動增添豐富性和真實性。TaejongSong和KimHeeJune融合街頭風格攝影與動態電影技術，讓觀眾沉浸在文佳煐的日常生活之中，同時捕捉首爾充滿活力和城市建築。由TUMI19DegreeFrame的平滑滑輪到VoyageurVailTote的時尚功能，微妙地聚焦關鍵產品特點，影片讓觀眾了解TUMI產品如何為日常生活帶來風格、整理和興奮感。

女演員文佳煐表示：「這個廣告大片在自己的家鄉——南韓首爾——拍攝，我個人感到非常興奮。」「TUMI是我隨時隨地的生活方式的完美補充，助我將所有物品保持得井井有條，同時時刻看起來時尚。」

您現在可以在網站TUMI.com和全球各地的TUMI專賣店選購Voyageur和19 Degree Frame系列。請關注@TUMITravel社交頻道上的宣傳活動專屬幕後內容。

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自1975年以來，TUMI一直在打造世界一流的商務、旅行和高性能奢華必需品，旨在提升、簡化和美化移動生活的每個方面。我們將完美功能性和靈感巧思相融合，致力於成為追求激情的行動者和創造者的終生合作黟伴，為其旅程提供動力。如需更多關於TUMI的資訊，請瀏覽TUMI.com，並在Instagram、TikTok、Facebook和YouTube上關注TUMI。

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