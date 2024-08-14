TUMI推出2024年秋季VoyageurLeather和19DegreeFrame系列，邀請南韓女星文佳煐擔任全球品牌大使

新聞提供者

Tumi, Inc.

14 8月, 2024, 12:00 CST

這位備受尊崇的女演員再次擔任TUMI品牌大使，展示TUMI旅行袋如何為她繁忙的生活增添色彩

南韓首爾2024年8月14日 /美通社/ -- 今天，國際旅遊和生活品牌TUMI推出VoyageurLeather和TUMI19DegreeFrame系列，將品牌最受歡迎的兩款系列提昇至令人驚嘆的全新版本。為慶祝2024年秋季新品，TUMI邀請全球品牌大使南韓女星文佳煐拍攝一輯廣告大片，將觀眾帶到首爾街頭體驗她與TUMI過一天生活。

在這個充滿活力的廣告大片中，TUMI重新演釋了其經典Voyageur系列，採用高品質皮革呈現出奢華而時尚的全新風貌。每件作品都經過精心打造，考慮到功能和美學，包括全新的TUMI「T」標誌配件，在品牌標誌和創新與永恆簡約魅力之間取得平衡。VoyageurLeather系列包括背囊、手提袋、肩袋和斜背袋。系列中全新的MiniTrainCaseCrossbody斜背袋有三種尺寸，MiniTrainCaseCrossbody專為現代女性設計，重新定義時尚功能，具有多功能性，無論是國際旅行還是時尚的夜生活均能完美配合每一段旅程。這款系列以經典黑色配搭金色或青銅色配件以及錫金屬色配搭青銅色配件為設計，是節日禮物的好選擇，價格從250美元至750美元之間。

TUMI今年秋天還推出了TUMI19DegreeFrame，這是品牌經典TUMI19Degree系列的創新力作，以擴展其旅行產品系列。TUMI19DegreeFrame專為滿足現代旅客的需求，具有雙鎖框架開合系統、易於使用的可伸縮手柄，以及TUMI標誌性的平穩、順滑靜音滾輪。外觀採用經典的流暢輪廓，成為TUMI19Degree設計語言的主要元素。內部設有綁帶和網眼拉鍊口袋，讓您更輕鬆地完美地展開精彩旅程。這款系列提供黑色紋理和珍珠灰色紋理的顏色選擇，並提供四種耐用尺寸，從手提箱到包裝箱，可滿足各種旅行需求，具有無與倫比的功能和永恆美學。價格從895美元到1195美元之間。

TUMI全球創意總監VictorSanz表示：「本季代表了我們對TUMI的持續推動，因為我們正在進一步擴展女性生活方式，並改進我們的旅行體驗，以創造更完美、永恆和創新的產品系列。」「作為我們珍而重之的全球品牌大使之一，文佳煐完美體現了時尚且隨行的TUMI女性。」

該品牌透過一個視覺效果令人驚嘆的廣告大片，讓文佳煐在首爾多彩繁華的街頭上開展拍攝。TUMI邀請了多位南韓創作人員、導演TaejongSong和著名攝影師KimHeeJune參與製作，為宣傳活動增添豐富性和真實性。TaejongSong和KimHeeJune融合街頭風格攝影與動態電影技術，讓觀眾沉浸在文佳煐的日常生活之中，同時捕捉首爾充滿活力和城市建築。由TUMI19DegreeFrame的平滑滑輪到VoyageurVailTote的時尚功能，微妙地聚焦關鍵產品特點，影片讓觀眾了解TUMI產品如何為日常生活帶來風格、整理和興奮感。

女演員文佳煐表示：「這個廣告大片在自己的家鄉——南韓首爾——拍攝，我個人感到非常興奮。」「TUMI是我隨時隨地的生活方式的完美補充，助我將所有物品保持得井井有條，同時時刻看起來時尚。」

您現在可以在網站TUMI.com和全球各地的TUMI專賣店選購Voyageur和19 Degree Frame系列。請關注@TUMITravel社交頻道上的宣傳活動專屬幕後內容。

關於TUMI
自1975年以來，TUMI一直在打造世界一流的商務、旅行和高性能奢華必需品，旨在提升、簡化和美化移動生活的每個方面。我們將完美功能性和靈感巧思相融合，致力於成為追求激情的行動者和創造者的終生合作黟伴，為其旅程提供動力。如需更多關於TUMI的資訊，請瀏覽TUMI.com，並在InstagramTikTokFacebookYouTube上關注TUMI。

「TUMI」和「TUMI標誌」均為Tumi, Inc.的註冊商標。©2024 Tumi, Inc.。

TUMI媒體聯絡 Alexandra Gillis
TUMI
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Hailey Hauldren
SHADOW
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SOURCE Tumi, Inc.

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