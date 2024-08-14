TUMI推出2024年秋季VoyageurLeather和19DegreeFrame系列，邀請南韓女星文佳煐擔任全球品牌大使
14 8月, 2024, 12:00 CST
這位備受尊崇的女演員再次擔任TUMI品牌大使，展示TUMI旅行袋如何為她繁忙的生活增添色彩
南韓首爾2024年8月14日 /美通社/ -- 今天，國際旅遊和生活品牌TUMI推出VoyageurLeather和TUMI19DegreeFrame系列，將品牌最受歡迎的兩款系列提昇至令人驚嘆的全新版本。為慶祝2024年秋季新品，TUMI邀請全球品牌大使南韓女星文佳煐拍攝一輯廣告大片，將觀眾帶到首爾街頭體驗她與TUMI過一天生活。
在這個充滿活力的廣告大片中，TUMI重新演釋了其經典Voyageur系列，採用高品質皮革呈現出奢華而時尚的全新風貌。每件作品都經過精心打造，考慮到功能和美學，包括全新的TUMI「T」標誌配件，在品牌標誌和創新與永恆簡約魅力之間取得平衡。VoyageurLeather系列包括背囊、手提袋、肩袋和斜背袋。系列中全新的MiniTrainCaseCrossbody斜背袋有三種尺寸，MiniTrainCaseCrossbody專為現代女性設計，重新定義時尚功能，具有多功能性，無論是國際旅行還是時尚的夜生活均能完美配合每一段旅程。這款系列以經典黑色配搭金色或青銅色配件以及錫金屬色配搭青銅色配件為設計，是節日禮物的好選擇，價格從250美元至750美元之間。
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