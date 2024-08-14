КОЛЛЕКЦИИ ОСЕНИ 2024 Г. TUMI VOYAGEUR LEATHER И 19 DEGREE FRAME С АМБАССАДОРОМ МУН ГАЁН

В этой динамичной кампании TUMI вновь представляет роскошную, модную коллекцию Voyageur, выполненную из высококачественной кожи. Каждая деталь тщательно продумана с учетом функциональности и стиля, включая новую фурнитуру с логотипом TUMI «T», что уравновешивает фирменный подъем и инновации бренда с вневременным минималистским очарованием. В коллекции Voyageur Leather представлены рюкзаки, сумки, хозяйственные сумки, сумки на ремне и сумки через плечо Совершенно новой в коллекции является сумка Mini Train Case Crossbody, которая поставляется в трех размерах. Разработанная с учетом потребностей современной женщины, сумка Mini Train Case Crossbody переопределяет модную функциональность с универсальностью, которая совершенствует каждое путешествие — от международных поездок до стильных вечеринок. Коллекция поставляется в классическом черном цвете с золотой или латунной фурнитурой, а также в свинцовом цвете с латунной фурнитурой, праздничное предложение на сезон отпусков по цене от 250 до 750 долларов США.

TUMI также расширяет свои туристические предложения этой осенью с появлением чемодана TUMI 19 Degree Frame, инновационного подхода к фирменной коллекции бренда 19 Degree. Чемодан TUMI 19 Degree Frame был разработан для удовлетворения потребностей современного путешественника со встроенными замками для обеспечения безопасности содержимого, выдвижными ручками для удобства использования и фирменными гладкими и тихими колесами TUMI. Снаружи он украшен фирменными плавными контурами, которые стали основой языка дизайна 19 Degree. Внутри он оснащен стяжными ремешками и сетчатыми карманами на молнии для идеальной организации, что делает любое путешествие безупречным. Доступная в цветах «черная текстура» и «жемчужная текстура» и четырех прочных размерах, от ручной клади до полноразмерных чемоданов, эта коллекция удовлетворяет разнообразные потребности путешественников благодаря непревзойденной функциональности и неподвластной времени эстетике. Цены варьируются от 895 до 1195 долларов США.

«В этом сезоне TUMI продолжает продвигаться вперед, поскольку мы расширяем образ жизни женщин и развиваем наш опыт путешествий, чтобы создать более безупречный, вневременной и инновационный ассортимент продуктов, — сказал Виктор Санс (Victor Sanz), глобальный креативный директор TUMI. — Как один из наших ценных глобальных амбассадоров бренда Гаён идеально воплощает в себе стильную и практичную женщину TUMI».

Бренд запускает эти новинки с визуально ошеломляющей кампанией с Мун в главной роли на красочных, шумных улицах Сеула. Чтобы добавить богатства и аутентичности кампании, компания TUMI привлекла южнокорейских авторов, режиссера Тхэджона Суна (Taejong Song) и известного фотографа Кима Хиджуна (Kim Hee June). Сун и Ким сочетают уличную фотографию с динамичными методами съемки, чтобы погрузить зрителей в ежедневную поездку Мун, запечатлевая яркую энергию и городскую архитектуру Сеула. Благодаря снимкам, которые тонко выделяют ключевые особенности продукта — от гладких скользящих колес TUMI 19 Degree Frame до стильной функциональности Voyageur Vail Tote — фильм предлагает зрителям взглянуть на то, как продукты TUMI привносят стиль, организацию и впечатления в повседневную жизнь.

«Лично я была так взволнована тем, что эта кампания будет сниматься в Сеуле, Южная Корея, месте, которое я называю домом, — сказала актриса Мун Гаён. — TUMI идеально дополняет мой образ жизни на ходу, сохраняя все мои вещи в порядке, при этом выглядя изящным и стильным».

Теперь вы можете купить коллекции Voyageur и 19 Degree Frame на TUMI.com и в магазинах TUMI по всему миру. Следите за эксклюзивным закулисным контентом кампании на социальных каналах @TUMITravel.

О компании TUMI

С 1975 года компания TUMI создавала элитные предметы для бизнеса, путешествий и удобства мирового уровня, предназначенные для улучшения, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите TUMI.com и следите за новостями в Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.

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Контакты TUMI для СМИ

Александра Гиллис (Alexandra Gillis)

TUMI

[email protected]

Хейли Холдрен (Hailey Hauldren)

SHADOW

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2469390/TUMI_Mun_Ka_Young.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2469391/TUMI_Mun_Ka_Young_brand_ambassador.jpg