TUMI prezentuje kolekcje Voyageur Leather i 19 Degree Frame na jesień 2024 w kampanii z udziałem globalnej ambasadorki marki Mun Ka Young

W tej dynamicznej kampanii TUMI ponownie wprowadza luksusowe i wyprzedzające aktualne trendy elementy do swojej legendarnej kolekcji Voyageur wykonanej z wysokiej jakości bogatej skóry. Każdy produkt drobiazgowo zaprojektowano z myślą o funkcjonalności i stylu - w tym nowe okucia z logo TUMI „T" - łącząc wysublimowane cechy i innowacje charakterystyczne dla marki z ponadczasowym, minimalistycznym urokiem. Kolekcja Voyageur Leather obejmuje plecaki, torby na zakupy, torby na ramię i listonoszki. Zupełnie nowa w kolekcji jest listonoszka Mini Train Case Crossbody, którą znajdziemy w trzech rozmiarach. Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych kobietach, Mini Train Case Crossbody na nowo definiuje modną funkcjonalność w połączeniu z wszechstronnością, która czyni każdą podróż doskonałą - od podróży zagranicznych po stylowe wieczorne wypady. Kolekcja trafi na rynek w klasycznej czerni z okuciami w kolorze złotym lub spiżowym oraz w metalicznym graficie z okuciami w kolorze spiżowym, idealna na prezent w sezonie świątecznym w cenach od 250$ do 750$.

Tej jesieni TUMI poszerza też swoją ofertę dla podróżnych, wprowadzając TUMI 19 Degree Frame, innowacyjną nową wersję charakterystycznej kolekcji 19 Degree. TUMI 19 Degree Frame została zaprojektowana, aby spełnić potrzeby nowoczesnych podróżujących i posiada zintegrowane blokady ramy, które zapewniają bezpieczeństwo przedmiotów, chowane uchwyty ułatwiające użytkowanie oraz gładkie i ciche kółka transportowe, z których słynie TUMI. Zewnętrzny design obejmuje kultowe płynne kontury, które stały się nieodłączną cechą projektów z kolekcji 19 Degree. Wnętrze zawiera pasy stabilizujące i siateczkowe zasuwane kieszenie, które umożliwiają doskonałą organizację i sprawiają, że wyruszenie w podróż życia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Walizki dostępne są w kolorach czarnym (Black Texture) i perłowej szarości (Pearl Grey Texture) i w czterech rozmiarach od podręcznego po duże pakowne walizy. Kolekcja spełni najróżniejsze potrzeby podróżnych, oferując niezrównaną funkcjonalność i ponadczasową estetykę. Ceny w zakresie od 895 $ do 1195 $.

„Ten sezon pokazuje nasze ciągłe parcie do przodu, w ramach którego eksplorujemy coraz więcej sfer kobiecego stylu życia i dajemy jeszcze lepsze wrażenia z podróży, tworząc jeszcze bardziej bezbłędną, ponadczasową i innowacyjną ofertę produktów - powiedział Victor Sanz, światowy dyrektor kreatywny TUMI. - Jako jedna z naszych cenionych ambasadorek marki, Ka Young jest doskonałym przykładem stylowych i dynamicznych kobiet korzystających z produktów TUMI".

Marka prezentuje najnowsze premiery poprzez oszałamiającą wizualnie kampanię z udziałem Mun na tle kolorowych i tętniących życiem ulic Seulu. Aby wzbogacić kampanię i nadać jej jeszcze większej autentyczności, TUMI zaangażował południowokoreańskich twórców - reżysera Taejong Songa i znanego fotografa Kima Hee June. Song i Kim łączą zdjęcia w stylu ulicznym z dynamicznymi technikami filmowymi, aby zanurzyć widzów w codziennych podróżach Mun, starając się jednocześnie uchwycić buzującą energię i architekturę miejską Seulu. Dzięki ujęciom subtelnie ukazującym kluczowe cechy produktów - od gładkich, pływających kółek TUMI 19 Degree Frame po stylową funkcjonalność Voyageur Vail Tote - film daje wgląd w to, jak produkty TUMI wnoszą w codzienne życie styl, porządek i radość.

„Osobiście niezwykle ucieszyło mnie to, że zdjęcia do kampanii kręciliśmy w Seulu, w Korei Południowej, bo to miasto jest moim domem - powiedziała aktorka Mun Ka Young. - TUMI to doskonałe uzupełnienie mojego dynamicznego stylu życia. Dzięki produktom marki wszystkie moje rzeczy są uporządkowane, a ja zawsze wyglądam elegancko i stylowo".

Kolekcje Voyageur i 19 Degree Frame są już dostępne w sprzedaży na stronie internetowej TUMI.com i w sklepach TUMI na całym świecie. Śledź dalsze informacje, aby zobaczyć wyjątkowe materiały z tworzenia filmu do kampanii na kanałach @TUMITravel w mediach społecznościowych.

