TUMI PREDSTAVUJE KOLEKCIE VOYAGEUR LEATHER A 19 DEGREE FRAME NA JESEŇ 2024 S KAMPAŇOU S GLOBÁLNOU AMBASÁDORKOU ZNAČKY MUN KA YOUNG

V tejto dynamickej kampani spoločnosť TUMI znovu predstavuje luxusnú a módnu verziu svojej ikonickej kolekcie Voyageur, ktorá je vyrobená z vysokokvalitnej kože. Každý kus je starostlivo vyrobený s ohľadom na funkčnosť a štýl – vrátane nového kovového prvku s logom TUMI „T" – a vyvažuje charakteristický vzostup a inovácie značky s nadčasovým, minimalistickým pôvabom. Kolekcia Voyageur Leather obsahuje batohy, tašky cez rameno a crossbody tašky. Úplnou novinkou v kolekcii je Crossbody Mini Train Case, ktorá sa dodáva v troch veľkostiach. Taška Mini Train Case Crossbody, navrhnutá s ohľadom na modernú ženu, nanovo definuje módnu funkčnosť a všestrannosť, ktorá sa hodí na každú cestu – od medzinárodných ciest až po štýlové večery. Kolekcia sa dodáva v klasickej čiernej farbe so zlatým alebo bronzovým kovaním, ako aj v metalickej farbe Pewter s bronzovým kovaním, čo je slávnostná ponuka na vianočné obdobie, s cenami od 250 do 750 USD.

TUMI túto jeseň rozširuje svoju ponuku na cesty aj o TUMI 19 Degree Frame, inovatívnu verziu charakteristickej kolekcie 19 Degree. Model TUMI 19 Degree Frame bol navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám moderného cestovateľa, s integrovanými západkami rámu na zabezpečenie obsahu, sťahovacími rukoväťami na jednoduché používanie a charakteristickými hladkými a tichými transportnými kolieskami TUMI. Exteriér sa vyznačuje ikonickými plynulými kontúrami, ktoré sa stali základom dizajnového jazyka 19 Degree. Vnútorný priestor je vybavený viazacími popruhmi a sieťovanými vreckami na zips pre dokonalú organizáciu, vďaka čomu sa môžete bezchybne vydať na svoju životnú cestu ľahšie ako kedykoľvek predtým. Táto kolekcia, ktorá je k dispozícii vo farebných prevedeniach Black Texture a Pearl Grey Texture a v štyroch odolných veľkostiach od príručných kufrov až po baliace kufre, uspokojuje rôzne cestovné potreby s jedinečnou funkčnosťou a nadčasovou estetikou. Ceny sa pohybujú od 895 USD do 1195 USD.

„Táto sezóna predstavuje ďalší posun spoločnosti TUMI vpred, pretože sa ďalej rozširujeme v oblasti životného štýlu žien a rozvíjame naše cestovateľské skúsenosti s cieľom vytvoriť bezchybnejší, nadčasovejší a inovatívnejší sortiment," povedal Victor Sanz, globálny kreatívny riaditeľ spoločnosti TUMI. „Ka Young ako jedna z našich cenných globálnych ambasádoriek značky dokonale stelesňuje štýlovú a mobilnú ženu TUMI."

Značka uvádza tieto novinky na trh prostredníctvom vizuálne ohromujúcej kampane s Mun v hlavnej úlohe, ktorá sa odohráva v pestrých a rušných uliciach Soulu. S cieľom dodať kampani bohatosť a autentickosť využila spoločnosť TUMI juhokórejských kreatívcov, režiséra Taejong Song a renomovaného fotografa Kim Hee June. Song a Kim spájajú fotografiu v pouličnom štýle s dynamickými filmovými technikami, aby divákov vtiahli do každodennej práce Mun a zároveň zachytili pulzujúcu energiu a mestskú architektúru Soulu. Vďaka záberom, ktoré jemne upozorňujú na kľúčové vlastnosti výrobkov – od hladkých, kĺzavých kolies TUMI 19 Degree Frame po štýlovú funkčnosť Voyageur Vail Tote – ponúka film divákom pohľad na to, ako výrobky TUMI vnášajú štýl, organizáciu a vzrušenie do každodenného života.

„Osobne som sa veľmi tešila, že sa táto kampaň bude natáčať v Soule v Južnej Kórei, mieste, ktoré nazývam svojím domovom," povedala herečka Mun Ka Young. „TUMI je dokonalým doplnkom môjho životného štýlu na cestách, pretože udržiava všetky moje veci usporiadané a zároveň vždy vyzerá elegantne a štýlovo."

Kolekcie Voyageur a 19 Degree Frame si teraz môžete kúpiť na TUMI.com a v predajniach TUMI po celom svete. Sledujte exkluzívny obsah zo zákulisia kampane na sociálnych kanáloch @TUMITravel.

O spoločnosti TUMI

Od roku 1975 vytvára TUMI luxusné obchodné, cestovateľské a funkčné potreby svetovej triedy, ktoré sú navrhnuté tak, aby vylepšovali, zjednodušovali a skrášľovali všetky aspekty života na cestách. Spájaním bezchybnej funkčnosti s duchom vynaliezavosti sa zaväzujeme poskytovať podporu na cestách ako celoživotný partner aktívnych ľudí, ktorí nasledujú svoje vášne. Viac informácií o TUMI nájdete na TUMI.com a sledujte Instagram, TikTok, Facebook a YouTube.

TUMI a logo TUMI sú registrované ochranné známky spoločnosti Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Kontakty pre médiá spoločnosti TUMI

Alexandra Gillis

TUMI

[email protected]

Hailey Hauldren

SHADOW

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2469390/TUMI_Mun_Ka_Young.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2469391/TUMI_Mun_Ka_Young_brand_ambassador.jpg