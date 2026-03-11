Turkcell et ZTE/Netaş collaborent sur la nouvelle génération de Superbox avec 5G et Wi-Fi 7

ISTANBUL, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Turkcell et ZTE/Netaş ont signé un nouvel accord de collaboration dans le domaine de l'accès sans fil fixe (FWA). Dans le cadre de cette collaboration, la solution FWA de nouvelle génération de ZTE/Netaş, qui combine les technologies 5G et Wi-Fi 7, sera positionnée dans l'écosystème Turkcell 5G Superbox pour soutenir la vision haut débit de Turkcell.

Turkcell and ZTE/Netaş Collaborate on Next-Generation Superbox with 5G and Wi-Fi 7 Support

La Turkcell 5G Superbox offre un accès internet à la vitesse de la fibre sur le réseau 5G sans avoir besoin d'une infrastructure internet fixe. Cette solution, qui s'installe rapidement dans les foyers et les bureaux, offre une connectivité à haut débit et à faible latence partout où les utilisateurs en ont besoin.

La solution Superbox 5G + Wi-Fi 7 de nouvelle génération proposée par ZTE/Netaş offre des vitesses de données de niveau Gigabit sur l'infrastructure 5G, tout en visant à offrir une plus grande capacité, une couverture plus large et des performances de connectivité optimisées dans des scénarios multi-appareils au sein des maisons et des bureaux avec la prise en charge du Wi-Fi 7. Cette solution constitue une alternative puissante pour les applications à forte intensité de données, les services cloud et les expériences de contenu à haute résolution.

Vehbi Çağrı Güngör, directeur général adjoint pour les technologies de réseau de Turkcell, a déclaré : « En tant que Turkcell, avec l'arrivée de la 5G, nous accélérons nos efforts pour offrir à nos clients une expérience haut débit de haute qualité et à grande vitesse dans tous les environnements. La nouvelle Superbox 5G, que nous avons développée avec ZTE/Netaş, fournira un service internet à vitesse de fibre partout où la 5G est disponible, apportant une contribution significative au parcours de digitalisation de la Turquie. »

Avec cette collaboration, Turkcell vise à fournir un accès à haut débit à davantage d'utilisateurs partout où la 5G est disponible. ZTE/Netaş, quant à lui, continue de contribuer au parcours de transformation numérique des opérateurs avec ses solutions FWA avancées.

Lin Zhi, vice-président de ZTE, a déclaré : « Cette collaboration avec Turkcell est une étape importante dans la mise à disposition de nos solutions FWA avancées aux utilisateurs de la Turquie. Cette solution de nouvelle génération, qui combine la 5G et le Wi-Fi 7, permettra d'obtenir des performances de connectivité supérieures dans les maisons et les bureaux, tout en aidant les opérateurs à mettre en place des infrastructures prêtes pour l'avenir. »

Les modems Superbox 5G compatibles avec le Wi-Fi 7 actuellement disponibles seront mis à niveau vers des modems compatibles avec la 5G lorsque la technologie 5G sera disponible le 1er avril 2026.

