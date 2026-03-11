이스탄불 2026년 3월 11일 /PRNewswire/ -- 투르크셀(Turkcell)과 ZTE/네타스(ZTE/Netaş)가 고정형 무선통신(FWA) 분야에서 새로운 협력 계약을 체결했다. 이번 협력에 따라 5G와 Wi-Fi 7 기술을 결합한 ZTE/네타스의 차세대 FWA 솔루션이 Turkcell 5G Superbox 생태계에 적용되어 투르크셀의 광대역 전략을 지원하게 된다.

Turkcell 5G Superbox는 고정 인터넷 인프라 없이도 5G 네트워크를 통해 광케이블 수준의 인터넷 속도를 제공한다. 가정과 사무실에서 빠르게 설치할 수 있으며, 사용자가 필요로 하는 장소 어디에서나 고속•저지연 연결을 제공하는 것이 특징이다.

투르크셀과 •ZTE/네타스, 5G와 Wi-Fi 7 지원 차세대 Superbox 협력 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

ZTE/네타스가 제공하는 차세대 5G + Wi-Fi 7 Superbox 솔루션은 5G 인프라를 통해 기가비트급 데이터 속도를 제공한다. 또한 Wi-Fi 7 지원을 통해 가정과 사무실에서 다수의 기기가 동시에 연결되는 환경에서도 더 높은 용량, 더 넓은 커버리지, 최적화된 연결 성능을 제공하는 것을 목표로 한다. 이 솔루션은 데이터 사용량이 많은 애플리케이션, 클라우드 서비스, 고해상도 콘텐츠 경험을 위한 강력한 대안으로 자리매김할 것으로 기대된다.

투르크셀의 베흐비 차으르 귄괴르(Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör) 네트워크 기술 부문 부사장은 "투르크셀은 5G 도입과 함께 고객에게 모든 환경에서 고품질•고속 광대역 경험을 제공하기 위한 노력을 가속화하고 있다"고 말했다. 이어 "ZTE/네타스와 함께 개발한 새로운 5G Superbox는 5G가 제공되는 모든 지역에서 광케이블 수준의 인터넷 서비스를 제공해 튀르키예의 디지털화 여정에 중요한 기여를 하게 될 것"이라고 덧붙였다.

이번 협력을 통해 투르크셀은 5G가 제공되는 모든 지역에서 더 많은 사용자에게 고속 광대역 접근성을 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 한편 ZTE/네타스는 자사의 첨단 FWA 솔루션을 통해 통신 사업자들의 디지털 전환을 지속적으로 지원하고 있다.

ZTE의 린 즈(Lin Zhi) 부사장은 "투르크셀과의 이번 협력은 우리의 첨단 FWA 솔루션을 튀르키예 사용자들에게 제공하는 데 있어 중요한 단계"라며 "5G와 Wi-Fi 7을 결합한 이 차세대 솔루션은 가정과 사무실에서 뛰어난 연결 성능을 제공하는 동시에 통신 사업자들이 미래 지향적인 인프라를 구축하도록 지원할 것"이라고 말했다.

현재 제공되는 Wi-Fi 7 지원 Superbox 5G 모뎀은 2026년 4월 1일 5G 기술이 상용화된 이후 5G 호환 모뎀으로 업그레이드될 예정이다.

