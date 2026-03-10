Turkcell y ZTE/Netaş colaboran en un Superbox de próxima generación con soporte para 5G y Wi-Fi 7
Noticias proporcionadas porZTE Corporation
10 mar, 2026, 14:03 GMT
ESTAMBUL, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Turkcell y ZTE/Netaş han firmado un nuevo acuerdo de colaboración en el ámbito del acceso inalámbrico fijo (FWA). En el marco de esta colaboración, la solución FWA de próxima generación de ZTE/Netaş, que combina las tecnologías 5G y Wi-Fi 7, se integrará en el ecosistema 5G Superbox de Turkcell para impulsar la visión de banda ancha de Turkcell.
Turkcell 5G Superbox ofrece internet con velocidad de fibra a través de la red 5G sin necesidad de una infraestructura de red fija. Con una rápida instalación en hogares y oficinas, esta solución proporciona conectividad de alta velocidad y baja latencia donde quiera que los usuarios la necesiten.
La solución Superbox 5G + Wi-Fi 7 de nueva generación de ZTE/Netaş proporciona velocidades de datos de nivel Gigabit sobre infraestructura 5G, con el objetivo de ofrecer mayor capacidad, cobertura más amplia y un rendimiento de conectividad optimizado en entornos con múltiples dispositivos en hogares y oficinas compatibles con Wi-Fi 7. Esta solución ofrece una alternativa potente para aplicaciones con uso intensivo de datos, servicios en la nube y experiencias de contenido de alta resolución.
El profesor y doctor Vehbi Çağrı Güngör, subdirector general de Tecnologías de Red de Turkcell, afirmó: "En Turkcell, con la llegada del 5G, estamos intensificando nuestros esfuerzos para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de banda ancha de alta calidad y alta velocidad en cualquier entorno. El nuevo 5G Superbox, desarrollado en colaboración con ZTE/Netaş, proporcionará internet con velocidad de fibra donde quiera que esté disponible el 5G, lo que supone una contribución significativa a la digitalización de Turquía".
Con esta colaboración, Turkcell busca brindar acceso de banda ancha de alta velocidad a más usuarios donde quiera que esté disponible el 5G. ZTE/Netaş, por su parte, continúa contribuyendo a la transformación digital de los operadores con sus avanzadas soluciones FWA.
Lin Zhi, vicepresidente de ZTE, afirmó: "Esta colaboración con Turkcell es un paso importante para acercar nuestras soluciones FWA avanzadas a los usuarios de Turquía. Esta solución de última generación, que combina 5G y Wi-Fi 7, permitirá un rendimiento de conectividad superior en hogares y oficinas, a la vez que ayudará a los operadores a construir una infraestructura preparada para el futuro".
Los módems Superbox 5G habilitados para Wi-Fi 7 actualmente disponibles se actualizarán a módems compatibles con 5G a partir del 1 de abril de 2026.
CONSULTAS DE MEDIOS:
ZTE Corporation
Comunicaciones
E-mail: [email protected]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929999/Turkcell_and_ZTENeta__Collaborate_on_Next_Generation_Superbox_with_5G_and_Wi_Fi.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg
FUENTE ZTE Corporation
Compartir este artículo