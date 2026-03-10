Turkcell en ZTE/Netaş werken samen aan de Superbox van de volgende generatie met 5G en Wi-Fi 7-ondersteuning

ISTANBOEL, 11 maart 2026 /PRNewswire/ -- Turkcell en ZTE/Netaş hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst betreffende FWA (Fixed Wireless Access = vaste draadloze toegang) ondertekend. In het kader van deze samenwerking zal de FWA-oplossing van de volgende generatie van ZTE/Netaş, die 5G- en Wi-Fi 7-technologieën combineert, binnen het Turkcell 5G Superbox-ecosysteem worden gepositioneerd om de breedbandvisie van Turkcell te ondersteunen.

Turkcell and ZTE/Netaş Collaborate on Next-Generation Superbox with 5G and Wi-Fi 7 Support

De Turkcell 5G Superbox biedt internet met glasvezelsnelheid via het 5G-netwerk zonder dat een vaste internetinfrastructuur nodig is. Deze oplossing kan in woningen en kantoren snel worden geïnstalleerd en biedt snelle connectiviteit met lage latentie, overal waar gebruikers dit nodig hebben.

De 5G + Wi-Fi 7 Superbox-oplossing van de nieuwe generatie aangeboden door ZTE/Netaş biedt datasnelheden op Gigabit-niveau via 5G-infrastructuur, met als doel een hogere capaciteit, ruimere dekking en geoptimaliseerde connectiviteitsprestaties te bieden in scenario's met meerdere apparaten in woningen en kantoren met Wi-Fi 7-ondersteuning. De oplossing biedt een krachtig alternatief voor data-intensieve toepassingen, cloudservices en contentervaringen met hoge resolutie.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, plaatsvervangend algemeen directeur voor netwerktechnologieën van Turkcell, verklaart: "Met de komst van 5G versnellen we bij Turkcell onze inspanningen om onze klanten in elke omgeving een kwaliteitsvolle, snelle breedbandervaring te bieden. De nieuwe 5G Superbox, die we samen met ZTE/Netaş hebben ontwikkeld, zal overal waar 5G beschikbaar is supersnel internet leveren en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de digitalisering van Turkije."

Met deze samenwerking wil Turkcell aan meer gebruikers breedbandtoegang met hoge snelheid bieden, overal waar 5G beschikbaar is. Anderzijds blijft ZTE/Netaş bijdragen aan de digitale transformatie van operatoren met haar geavanceerde FWA-oplossingen.

Lin Zhi, vicevoorzitter van ZTE, licht toe: "Deze samenwerking met Turkcell is een belangrijke stap in het aanbieden van onze geavanceerde FWA-oplossingen aan gebruikers in Turkije. Deze oplossing van de volgende generatie, die 5G en Wi-Fi 7 combineert, zal superieure connectiviteitsprestaties in woningen en kantoren mogelijk maken en tegelijkertijd operatoren ondersteunen bij het bouwen van toekomstbestendige infrastructuur."

Momenteel verkrijgbare Superbox 5G-modems compatibel met Wi-Fi 7 worden geüpgraded naar 5G-compatibele modems nadat 5G-technologie op 1 april 2026 beschikbaar wordt.

VRAGEN VAN DE MEDIA:

ZTE Corporation

Bedrijfscommunicatie

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929999/Turkcell_and_ZTENeta__Collaborate_on_Next_Generation_Superbox_with_5G_and_Wi_Fi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg