Turkcell وZTE/Netaş تتعاونان في أجهزة Superbox من الجيل التالي مع دعم تقنيات 5G و Wi-Fi 7

اسطنبول ، 11 مارس 2026 /PRNewswire/ -- وقعت شركتا TurkcellوZTE/Netaş على اتفاق تعاون جديد في مجال "الوصول اللاسلكي الثابت" (FWA). في نطاق هذا التعاون ، سيتم وضع حل "الوصول اللاسلكي الثابت" من الجيل التالي من ZTE/Netaş، الذي يجمع بين تقنيات "الجيل الخامس" (5G) و Wi-Fi 7 ، ضمن منظومة Superbox للجيل الخامس (5G) من Turkcell لدعم رؤية Turkcell للنطاق العريض.

Turkcell and ZTE/Netaş Collaborate on Next-Generation Superbox with 5G and Wi-Fi 7 Support

يقدم جهاز Superbox بتقنية "الجيل الخامس" (5G) من Turkcell الإنترنت بسرعة الألياف عبر شبكة "الجيل الخامس" (5G) دون الحاجة إلى بنية تحتية ثابتة للإنترنت. يوفر هذا الحل إمكانية التركيب السريع في المنازل والمكاتب ، ويجلب اتصالاً عالي السرعة ومنخفض التأخير في أي مكان يحتاجه المستخدمون.

يوفر حل Superbox بتقنيتيّ "الجيل الخامس" (5G) + Wi-Fi 7 من الجيل الجديد الذي تقدمه ZTE/Netaş سرعات بيانات على مستوى غيغابت على البنية التحتية "للجيل الخامس" (5G)، مع السعي إلى تقديم قدرة أعلى وتغطية أوسع وأداء اتصال محسن في سيناريوهات متعددة الأجهزة داخل المنازل والمكاتب بدعم تقنية Wi-Fi 7. يوفر الحل بديلاً قويًا للتطبيقات كثيفة البيانات والخدمات السحابية وتجارب المحتوى عالية الدقة.

قال البروفيسور الدكتور "فيبي تشاري جونجور"، نائب المدير العام لتقنيات الشبكة في Turkcell: "في شركة Turkcell، مع وصول "الجيل الخامس" (5G)، نقوم بتسريع جهودنا لتقديم تجربة النطاق العريض عالية الجودة وعالية السرعة لعملائنا في كل بيئة. سيوفر جهاز Superbox بتقنية "الجيل الخامس" (5G) الجديد ، الذي قمنا بتطويره بالشراكة مع ZTE/Netaş خدمة الإنترنت بسرعة الألياف أينما توجد تقنية "الجيل الخامس" (5G)، مما يساهم بشكل كبير في رحلة الرقمنة في تركيا."

مع هذا التعاون ، تهدف Turkcell إلى توفير وصول النطاق العريض عالي السرعة إلى المزيد من المستخدمين أينما كانت شبكة "الجيل الخامس" (5G) متاحة. من ناحية أخرى ، تستمر ZTE/Netaş في المساهمة في رحلة التحول الرقمي للمشغلين باستخدام حلول "الوصول اللاسلكي الثابت" المتقدمة.

قال "لين جي"، نائب رئيس ZTE، "هذا التعاون مع Turkcell هو خطوة مهمة في جلب حلول "الوصول اللاسلكي الثابت" المتقدمة لدينا للمستخدمين في تركيا. هذا الحل من الجيل التالي ، الذي يجمع بين تقنيتيّ "الجيل الخامس" (5G) و Wi-Fi 7 ، سيسمح بأداء اتصال متفوق في المنازل والمكاتب بينما يدعم أيضًا المشغلين في بناء بنية تحتية جاهزة للمستقبل."

سيتم ترقية أجهزة مودم Superbox من الجيل الخامس (5G) المتاحة حاليًا والممكّنة بتقنية Wi-Fi 7 إلى مودم متوافق مع "الجيل الخامس" (5G) بعد توفر تقنية "الجيل الخامس" (5G) في 1 أبريل 2026.

