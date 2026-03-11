Turkcell dan ZTE/Netaş Berkolaborasi Menghadirkan "Superbox" Generasi Baru dengan Dukungan 5G dan Wi-Fi 7

Turkcell 5G Superbox menghadirkan akses internet dengan kecepatan yang setara dengan jaringan serat optik melalui jaringan 5G, tanpa memerlukan infrastruktur internet tetap. Dengan proses instalasi yang cepat di rumah maupun kantor, solusi ini membantu pengguna memperoleh koneksi berkecepatan tinggi dan latensi rendah di mana saja.

Solusi Superbox 5G + Wi-Fi 7 generasi terbaru dari ZTE/Netaş menawarkan kecepatan data level gigabita melalui infrastruktur 5G. Selain itu, dukungan Wi-Fi 7 juga dirancang untuk menghadirkan kapasitas yang lebih besar, jangkauan yang lebih luas, serta kinerja konektivitas yang optimal pada penggunaan multiperangkat di rumah maupun kantor. Solusi ini menjadi alternatif untuk berbagai aplikasi dengan kebutuhan data tinggi, layanan cloud, serta konten resolusi tinggi.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Deputy General Manager, Network Technologies, Turkcell, mengatakan: "Dengan hadirnya 5G, Turkcell semakin mempercepat upaya untuk menghadirkan pengalaman broadband berkualitas tinggi dan berkecepatan tinggi bagi pelanggan di berbagai lingkungan. Superbox 5G terbaru yang dikembangkan bersama ZTE/Netaş akan menghadirkan layanan internet dengan kecepatan yang setara dengan jaringan serat optik, di mana pun jaringan 5G tersedia sehingga berkontribusi terhadap digitalisasi Türkiye."

Melalui kerja sama ini, Turkcell menargetkan perluasan akses broadband berkecepatan tinggi bagi lebih banyak pengguna di wilayah yang telah terjangkau jaringan 5G. Sementara itu, ZTE/Netaş terus mendukung perjalanan transformasi digital operator melalui solusi FWA canggih.

Lin Zhi, Vice President, ZTE, mengatakan, "Kolaborasi dengan Turkcell merupakan langkah penting dalam menghadirkan solusi FWA canggih kepada pengguna di Türkiye. Solusi generasi baru yang menggabungkan 5G dan Wi-Fi 7 ini akan menghadirkan performa konektivitas terbaik di rumah dan kantor, sekaligus membantu pihak operator membangun infrastruktur yang siap memenuhi kebutuhan masa depan.

Saat ini, modem Superbox 5G yang telah mendukung Wi-Fi 7 tersedia di pasar. Perangkat tersebut akan diperbarui menjadi modem yang sepenuhnya kompatibel dengan 5G setelah teknologi 5G mulai tersedia pada 1 April 2026.

