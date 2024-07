MELBOURNE, Austrália, 26 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Foundation, instituição beneficente independente, anuncia sua parceria com a Backpack 4 VIC Kids (B4VK), uma outra instituição beneficente com sede em Victoria dedicada a amparar crianças vulneráveis. Como parte de sua missão de construir comunidades fortes, a Vantage Foundation colaborou com uma empresa australiana local em uma campanha bem-sucedida de arrecadação de fundos, obtendo o apoio entusiasmado de sua equipe.

A Vantage Foundation faz parceria Backpack 4 VIC Kids no amparo às crianças vulneráveis em Victoria

A importância da missão da B4VK não deve ser subestimada. Em 2022, mais de 61.000 crianças australianas precisaram de cuidados fora de seus lares e, dentre elas, mais de 14.000 eram do estado de Victoria. É preocupante constatar que 1 em cada 33 crianças australianas depende dos serviços de proteção à criança, um aumento anual de 17%, com uma alta significativa de 24% entre as crianças aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres. Esses números comprovam a necessidade urgente de apoio e de recursos contínuos para ajudar a B4VK em sua missão.

Fundada em 2014, a B4VK entrega pacotes de crise e presentes a crianças vulneráveis, desde recém-nascidas até os dezessete anos, oferecendo conforto e restaurando a dignidade em tempos de crise. Sally Beard, fundadora da B4VK, contou uma história comovente que ilustra o impacto de seu trabalho: "Logo no início, conversei com uma mulher que se lembrava nitidamente de ter agarrado sua mochila da B4VK com força quando foi levada de sua casa. Ela confidenciou: 'Na minha cabeça, aquela mochila era tudo o que eu tinha.' Essa história reafirma nosso compromisso de fornecer amparo e ajuda material essenciais às crianças desalojadas, ajudando-as a se sentirem seguras e valorizadas em tempos difíceis."

Steven Xie, Diretor Executivo da Vantage Foundation, manifestou sua sincera dedicação à parceria: "Estamos profundamente honrados em colaborar com a Backpack 4 VIC Kids e apoiar as empresas locais para que exerçam um impacto positivo nas comunidades em que trabalham. Em parceria com a B4VK e junto com nossos parceiros corporativos australianos locais, ajudamos a criar uma comunidade onde as crianças adotadas podem se sentir seguras, amparadas e valorizadas."

Saiba mais sobre a Backpack 4 VIC Kids aqui.

Sobre a Vantage Foundation

A Vantage Foundation é uma organização beneficente independente, lançada no McLaren Technology Centre, no Reino Unido, em 2023. A fundação trabalha com organizações beneficentes em todo o mundo, incluindo a The iREDE Foundation na Nigéria, a Teach For Malaysia e o Instituto Claret no Brasil.

Para obter mais informações, acesse www.vantage.foundation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468903/Image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/4829206/Vantage_Foundation_Logo.jpg

FONTE Vantage Foundation