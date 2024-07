Vantage Foundation spojuje síly s organizací Backpack 4 VIC Kids na podporu ohrožených dětí ve Victorii

MELBOURNE, Austrálie, 26. července 2024 /PRNewswire/ -- Nezávislá charitativní organizace Vantage Foundation oznamuje uzavření partnerství s Backpack 4 VIC Kids (B4VK), charitativní organizací z australské Victorie, která se věnuje podpoře ohrožených dětí. V rámci své mise budovat silné komunity připravila nadace Vantage Foundation společně s místní australskou společností úspěšnou fundraisingovou kampaň, která si získala nadšenou podporu jejích zaměstnanců.

Vantage Foundation Partners with Backpack 4 VIC Kids to Support Vulnerable Children in Victoria

Poslání organizace B4VK má nesmírný význam. V roce 2022 potřebovalo více než 61.000 australských dětí náhradní rodinnou péči, přičemž jen v samotném státě Victoria to bylo více než 14.000 dětí. Alarmující je, že každé 33. australské dítěje závislé na službách orgánů sociálně-právní ochrany dětí, což představuje meziroční nárůst o 17 procent. Ještě výraznější nárůst, o 24 procent, je mezi dětmi z domorodých etnik a z ostrovů Torresova průlivu. Tyto statistiky zdůrazňují naléhavou potřebu trvalé podpory a zdrojů, které by pomohly B4VK v jejím poslání.

Organizace B4VK, která byla založena v roce 2014, poskytuje krizové a dárkové balíčky ohroženým dětem ve věku od narození do sedmnácti let a nabízí jim útěchu a navrácení důstojnosti v krizových situacích. O dojemný příběh odrážející dopad jejich práce se podělila zakladatelka organizace B4VK Sally Beardová: „Kdysi jsem mluvila s jednou ženou, která si živě vzpomínala, jak k sobě tiskla batoh B4VK, když ji odváděli z domova. Svěřila se mi: ‚Ten batoh byl tehdy všechno, co jsem měla.' Tento příběh posiluje naše odhodlání poskytovat vysídleným dětem klíčovou podporu a materiální pomoc a pomáhat jim cítit se v těžkých chvílích bezpečně a hodnotně."

Výkonný ředitel nadace Vantage Foundation Steven Xie vyjádřil novému partnerství upřímnou oddanost: „Je pro nás velkou ctí, že můžeme spolupracovat s organizací Backpack 4 VIC Kids a podporovat místní společnosti ve smysluplném působení na komunity, ve kterých operují. Společně s B4VK a našimi místními partnery z řad australských společností pomáháme vytvářet komunitu, kde se děti v náhradní péči mohou cítit bezpečně, podporovány a oceňovány."

Další informace o organizaci Backpack 4 VIC Kids najdete zde.

O nadaci Vantage Foundation

Nezávislá charitativní organizace Vantage Foundation byla založena v roce 2023 v technologickém centru McLaren ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s charitativními organizacemi po celém světě, včetně The iREDE Foundation v Nigérii, Teach For Malaysia a Instituto Claret v Brazílii.

Další informace naleznete na adrese www.vantage.foundation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468216/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg