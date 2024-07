Vantage Foundation nawiązuje współpracę z Backpack 4 VIC Kids w celu wspierania dzieci w trudnej sytuacji życiowej na terenie stanu Wiktoria

MELBOURNE, Australia, 25 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Vantage Foundation, niezależna organizacja charytatywna, ogłasza nawiązanie współpracy z Backpack 4 VIC Kids (B4VK), działającą na terenie stanu Wiktoria organizacją charytatywną, której misją jest wspieranie dzieci w trudnej sytuacji życiowej. W ramach misji budowania silnych społeczności lokalnych Vantage Foundation miała okazję współpracować już z lokalną australijską firmą w kampanii fundraisingowej przy entuzjastycznym wsparciu jej pracowników.

Działania B4VK dotyczą niezwykle palącego problemu. W 2022 r. ponad 61 tys. dzieci w Australii, z czego przeszło 14 tys. w samym stanie Wiktoria, potrzebowało opieki zastępczej. Alarmujące są dane wskazujące na to, że 1 na 33 dzieci w Australii musi korzystać z opieki społecznej. W stosunku do poprzedniego roku wskaźnik ten wzrósł o 17% ogółem i aż o 24% wśród dzieci ze społeczności aborygeńskich i Wyspiarzy z Cieśniny Torresa. Statystyki te pokazują, że istnieje pilna potrzeba zapewnienia B4VK bieżącego wsparcia i zasobów niezbędnych do realizacji jej misji.

Założona w 2014 r. organizacja B4VK rozdaje paczki kryzysowe i podarunkowe znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dzieciom w wieku od niemowlęcego do 17 lat, dając im odrobinę otuchy i przywracając godność w kryzysowych sytuacjach. Sally Beard, założycielka B4VK, podzieliła się smutną historią ukazującą ważną rolę jej organizacji: „Miałam okazję rozmawiać z kobietą, która zachowała w pamięci wyraźny obraz siebie ściskającej mocno plecak od B4VK w momencie, gdy zabrano ją z domu. Jak wyznała: „Ten plecak był wtedy dla mnie wszystkim". Historia ta unaocznia potrzebę naszych działań w zakresie niezbędnego wsparcia i pomocy materialnej dla dzieci pozbawionych domu rodzinnego, dzięki czemu mogą one poczuć się bezpieczne i dowartościowane w tym trudnym dla nich czasie".

Steven Xie, Executive Director w Vantage Foundation, zadeklarował gotowość do zaangażowania się we współpracę: „Współpraca z Backpack 4 VIC Kids i możliwość wsparcia miejscowych firm w wartościowych działaniach na rzecz lokalnych społeczności to dla nas wielki zaszczyt. Wspólnie z B4VK i naszymi australijskimi partnerami biznesowymi tworzymy społeczność, w której dzieci znajdujące się w opiece zastępczej mogą się czuć bezpieczne, zaopiekowane i dowartościowane".

Fundacja Vantage

Fundacja Vantage jest niezależną organizacją charytatywną założoną w Centrum Technologicznym McLarena w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Fundacja współpracuje z organizacjami charytatywnymi na całym świecie, w tym The iREDE Foundation w Nigerii, Teach For Malaysia i Instituto Claret w Brazylii.

