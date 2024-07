La Fondation Vantage s'associe à Backpack 4 VIC Kids pour soutenir les enfants vulnérables dans l'état de Victoria

MELBOURNE, Australie, 25 juillet 2024 /PRNewswire/-- L'association caritative indépendante, Fondation Vantage, annonce son partenariat avec Backpack 4 VIC Kids (B4VK), une organisation caritative basée en Victoria dédiée à soutenir les enfants vulnérables. Dans le cadre de sa mission visant à construire des communautés solides, la Fondation Vantage a collaboré avec une entreprise australienne locale pour une campagne de collecte de fonds réussie, obtenant un soutien enthousiaste de la part de son personnel.

Vantage Foundation Partners with Backpack 4 VIC Kids to Support Vulnerable Children in Victoria

La mission de B4VK est d'une urgence incontestable. En 2022, plus de 61 000 enfants australiens ont eu besoin d'un placement hors du domicile, dont plus de 14 000 rien qu'en Victoria. Il est alarmant de constater qu'un enfant australien sur 33 dépend des services de protection de l'enfance, marquant une augmentation annuelle de 17 %, avec une hausse significative de 24 % parmi les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Ces statistiques soulignent le besoin crucial de soutien et de ressources continues pour aider B4VK dans sa mission.

Créé en 2014, B4VK fournit des packs de crise et des cadeaux aux enfants vulnérables âgés de la naissance à dix-sept ans, offrant du réconfort et rétablissant la dignité en période de crise. Sally Beard, fondatrice de B4VK, a partagé une histoire poignante reflétant l'impact de leur travail : « Au début, j'ai parlé avec une femme qui se souvenait clairement avoir serré son sac à dos B4VK contre elle lorsqu'elle a été emmenée de chez elle. Elle a confié : « Pour moi, ce sac à dos était tout ce que j'avais. » Cette histoire réaffirme notre engagement à fournir un soutien crucial et une aide matérielle aux enfants déplacés, les aidant à se sentir en sécurité et valorisés durant les moments difficiles.

Steven Xie, Directeur général de la Fondation Vantage, a exprimé un engagement sincère envers ce partenariat : « Nous sommes profondément honorés de collaborer avec Backpack 4 VIC Kids et de soutenir les entreprises locales pour avoir un impact significatif sur les communautés dans lesquelles elles œuvrent. Avec B4VK et nos partenaires corporatifs australiens locaux, nous contribuons à créer une communauté où les enfants placés en famille d'accueil peuvent se sentir en sécurité, soutenus et valorisés. »

Pour en savoir plus sur Backpack 4 VIC Kids, cliquez ici.

À propos de la Fondation Vantage

Vantage Foundation est une organisation caritative indépendante lancée au Centre technologique McLaren au Royaume-Uni en 2023. La fondation a travaillé avec des organisations caritatives dans le monde entier, notamment la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia et l'Instituto Claret au Brésil.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.vantage.foundation

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2468216/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg