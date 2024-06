A Vantage Foundation faz parceria com a Doorstep Library para promover a alfabetização entre as famílias que vivem em áreas carentes no Reino Unido

LONDRES, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Foundation tem o orgulho de anunciar sua parceria com a Doorstep Library, instituição de caridade de alfabetização focada na comunidade, dedicada a levar a magia dos livros e a alegria da leitura diretamente para as casas das crianças de Londres. Como parte dessa colaboração, a Vantage Foundation doou US$ 2.000 para a Doorstep Library, com o objetivo de aprimorar o desenvolvimento da alfabetização e promover o amor pela leitura entre as crianças, capacitando-as a mudar suas próprias histórias para sempre.

A Vantage Foundation faz paeceria com a Doorstep Library para promover a alfabetização entre famílias que vivem em áreas carentes no Reino Unido

A Doorstep Library opera em áreas carentes, principalmente em Londres, para garantir que todas as crianças tenham acesso a livros e que possam desfrutar da leitura. Os voluntários visitam as famílias uma vez por semana, levando livros, contando histórias e incentivando os pais a lerem com seus filhos.

Uma pesquisa do National Literacy Trust e do Chase[1] destaca a necessidade urgente desse tipo de iniciativa, revelando que um em cada cinco pais e responsáveis gasta menos em livros para seus filhos em razão de dificuldades financeiras. Como 1 em cada 7 escolas primárias estaduais não tem acesso a uma biblioteca, muitas crianças perdem oportunidades essenciais de aprendizado precoce.

O impacto da Doorstep Library pode ser constatado por meio de inúmeras histórias sinceras. Josh, um menino de nove anos, que nunca leu em voz alta durante as visitas, surpreendeu a todos um dia pedindo para ler seu livro para os voluntários e para sua mãe. Apesar de tropeçar em algumas palavras, Josh leu o livro inteiro, marcando um ponto de virada significativo em sua jornada de leitura.

Em outro relato, Nia, de oito anos, compartilhou com Katie Bareham, CEO da Doorstep Library, porque ela acreditava que a Doorstep Library era tão importante. Nia disse: "Quando crescermos, lembraremos que essa foi a melhor parte da semana e leremos com nossos filhos também." Essa profunda percepção ressalta o impacto duradouro do trabalho da Doorstep Library.

"Estamos quebrando o ciclo de crianças que não leem, pelo prazer e pela alegria de ler, e queremos criar para essas crianças memórias que durarão a vida inteira e que, esperamos, continuem para a próxima geração", disse Katie.

"A leitura abre portas para novos mundos de imaginação e conhecimento", disse Steven Xie, diretor executivo da Vantage Foundation. "Estamos entusiasmados em dar nosso apoio e proporcionar a mais crianças acesso a livros, independentemente da situação econômica de suas famílias, e causar um impacto positivo em seu futuro. O bom trabalho da Doorstep Library de promover o amor pela leitura é um passo fundamental para atingir esse objetivo."

