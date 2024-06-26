Vantage Foundation и Doorstep Library повышают грамотность семей в бедных районах Британии

ЛОНДОН, 26 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Vantage Foundation с гордостью объявляет о своем партнерстве с Doorstep Library, благотворительной организацией, занимающейся повышением грамотности в сообществах, которая приносит магию книг и радость чтения прямо в дома детей по всему Лондону. В рамках этого сотрудничества фонд Vantage пожертвовал 2000 долларов США библиотеке Doorstep Library с целью повышения уровня грамотности и воспитания у детей любви к чтению, чтобы они могли изменить свои собственные истории к лучшему.

Vantage Foundation partners with Doorstep Library to enhance literacy among families living in areas of disadvantage in the UK

Библиотека Doorstep Library работает в неблагополучных районах, в основном в Лондоне, чтобы каждый ребенок имел доступ к книгам и возможность наслаждаться чтением. Волонтеры еженедельно посещают семьи, приносят книги, делятся историями и поощряют родителей читать со своими детьми.

Исследование Национального фонда грамотности и Chase[1] подчеркивает настоятельную необходимость таких инициатив, показывая, что 1 из 5 родителей и опекунов тратят меньше на книги для своих детей из-за финансовых трудностей. Поскольку каждая седьмая государственная начальная школа не имеет доступа к библиотеке, многие дети упускают критически важные возможности раннего обучения.

О влиянии библиотеки Doorstep Library можно судить по многочисленным душевным историям. Девятилетний мальчик Джош, который никогда не читал вслух во время сеансов, однажды удивил всех, попросив прочитать его книгу волонтерам и своей матери. Несмотря на то, что Джош спотыкался о некоторые слова, он прочитал всю книгу, отметив важный поворотный момент в своем чтении.

В другой истории восьмилетняя Ниа рассказала Кэти Бэрхэм (Katie Bareham), генеральному директору Doorstep Library, почему она считает, что библиотека Doorstep Doorstep так важна. Ниа сказала: «Когда мы вырастем, мы будем помнить, что это была лучшая часть недели, и мы будем читать вместе с нашими детьми». Это глубокое понимание подчеркивает долгосрочное влияние работы Doorstep Library.

«Мы разрываем круг детей, которым не читают для удовольствия и радости, и мы хотим создать для этих детей воспоминания, которые будут длиться всю жизнь и, надеюсь, продолжатся до следующего поколения», — сказала Кэти.

«Чтение открывает двери в новые миры воображения и знаний, — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation. — Мы рады оказать поддержку и предоставить большему количеству детей доступ к книгам, независимо от экономического положения их семей, и оказать положительное влияние на их будущее. Хорошая работа библиотеки Doorstep Library по воспитанию любви к чтению является важным шагом на пути к достижению этой цели».

Узнайте больше о библиотеке Doorstep Library на сайте www.doorsteplibrary.org.uk.

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с благотворительными организациями по всему миру, включая iREDE Foundation в Нигерии, Teach For Malaysia и Instituto Claret в Бразилии.

За дополнительной информацей обращайтесь на веб-сайт www.vantage.foundation

[1] Полный отчет Национального фонда грамотности и Chase был опубликован 27 февраля 2023 года. Ссылка здесь.

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