Vantage Foundation и Doorstep Library повышают грамотность семей в бедных районах Британии

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Vantage Foundation

Jun 26, 2024, 16:58 ET

ЛОНДОН, 26 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Vantage Foundation с гордостью объявляет о своем партнерстве с Doorstep Library, благотворительной организацией, занимающейся повышением грамотности в сообществах, которая приносит магию книг и радость чтения прямо в дома детей по всему Лондону. В рамках этого сотрудничества фонд Vantage пожертвовал 2000 долларов США библиотеке Doorstep Library с целью повышения уровня грамотности и воспитания у детей любви к чтению, чтобы они могли изменить свои собственные истории к лучшему.

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Vantage Foundation partners with Doorstep Library to enhance literacy among families living in areas of disadvantage in the UK
Vantage Foundation partners with Doorstep Library to enhance literacy among families living in areas of disadvantage in the UK

Библиотека Doorstep Library работает в неблагополучных районах, в основном в Лондоне, чтобы каждый ребенок имел доступ к книгам и возможность наслаждаться чтением. Волонтеры еженедельно посещают семьи, приносят книги, делятся историями и поощряют родителей читать со своими детьми.

Исследование Национального фонда грамотности и Chase[1] подчеркивает настоятельную необходимость таких инициатив, показывая, что 1 из 5 родителей и опекунов тратят меньше на книги для своих детей из-за финансовых трудностей. Поскольку каждая седьмая государственная начальная школа не имеет доступа к библиотеке, многие дети упускают критически важные возможности раннего обучения.

О влиянии библиотеки Doorstep Library можно судить по многочисленным душевным историям. Девятилетний мальчик Джош, который никогда не читал вслух во время сеансов, однажды удивил всех, попросив прочитать его книгу волонтерам и своей матери. Несмотря на то, что Джош спотыкался о некоторые слова, он прочитал всю книгу, отметив важный поворотный момент в своем чтении.

В другой истории восьмилетняя Ниа рассказала Кэти Бэрхэм (Katie Bareham), генеральному директору Doorstep Library, почему она считает, что библиотека Doorstep Doorstep так важна. Ниа сказала: «Когда мы вырастем, мы будем помнить, что это была лучшая часть недели, и мы будем читать вместе с нашими детьми». Это глубокое понимание подчеркивает долгосрочное влияние работы Doorstep Library.

«Мы разрываем круг детей, которым не читают для удовольствия и радости, и мы хотим создать для этих детей воспоминания, которые будут длиться всю жизнь и, надеюсь, продолжатся до следующего поколения», — сказала Кэти.

«Чтение открывает двери в новые миры воображения и знаний, — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation. — Мы рады оказать поддержку и предоставить большему количеству детей доступ к книгам, независимо от экономического положения их семей, и оказать положительное влияние на их будущее. Хорошая работа библиотеки Doorstep Library по воспитанию любви к чтению является важным шагом на пути к достижению этой цели».

Узнайте больше о библиотеке Doorstep Library на сайте www.doorsteplibrary.org.uk.

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с благотворительными организациями по всему миру, включая iREDE Foundation в Нигерии, Teach For Malaysia и Instituto Claret в Бразилии.

За дополнительной информацей обращайтесь на веб-сайт www.vantage.foundation

[1] Полный отчет Национального фонда грамотности и Chase был опубликован 27 февраля 2023 года. Ссылка здесь.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2448335/Image.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

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