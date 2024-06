Vantage Foundation s'associe à Doorstep Library pour améliorer l'alphabétisation des familles vivant dans des zones défavorisées au Royaume-Uni

LONDRES, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation est fière d'annoncer son partenariat avec Doorstep Library, un organisme caritatif d'alphabétisation axé sur la communauté qui se consacre à apporter la magie des livres et la joie de la lecture directement dans les foyers des enfants de Londres. Dans le cadre de cette collaboration, Vantage Foundation a fait un don de 2 000 dollars à Doorstep Library, dans le but d'améliorer le développement de l'alphabétisation et d'encourager l'amour de la lecture chez les enfants, en leur donnant les moyens de changer leur propre histoire pour de bon.

Vantage Foundation partners with Doorstep Library to enhance literacy among families living in areas of disadvantage in the UK

Doorstep Library opère dans des zones mal desservies, principalement à Londres, pour s'assurer que chaque enfant a accès à des livres et a la possibilité d'apprécier la lecture. Les bénévoles rendent visite aux familles chaque semaine, apportant des livres, partageant des histoires et encourageant les parents à lire avec leurs enfants.

Une étude menée par le National Literacy Trust et Chase[1] met en évidence le besoin urgent de telles initiatives, en révélant qu'un parent ou une personne en charge d'un enfant sur cinq dépense moins pour acheter des livres à ses enfants en raison de difficultés financières. Une école primaire publique sur sept n'ayant pas accès à une bibliothèque, de nombreux enfants sont privés d'opportunités d'apprentissage précoces essentielles.

L'impact de Doorstep Library est illustré par de nombreux témoignages sincères. Josh, un garçon de neuf ans, qui n'avait jamais lu à haute voix pendant les sessions, a surpris tout le monde un jour en demandant de lire son livre aux volontaires et à sa mère. Bien qu'il ait écorché certains mots, Josh a lu le livre en entier, ce qui a marqué un tournant important dans son apprentissage de la lecture.

Dans une autre anecdote, Nia, huit ans, a expliqué à Katie Bareham, CEO de Doorstep Library, pourquoi elle pensait que Doorstep Library était si importante. Nia a déclaré : « Quand nous serons grands, nous nous souviendrons que c'était le meilleur moment de la semaine et nous lirons aussi avec nos enfants ». Cette véritable prise de conscience souligne l'impact durable du travail de Doorstep Library.

« Nous voulons briser le cycle des enfants à qui on ne lit pas, pour le plaisir et pour la joie que procure cette activité, et nous voulons créer pour ces enfants des souvenirs qui dureront toute leur vie et qui, nous l'espérons, seront transmis à la génération suivante », a déclaré Katie.

« La lecture ouvre les portes de nouveaux mondes d'imagination et de connaissance », a déclaré Steven Xie, directeur exécutif, Vantage Foundation. « Nous sommes ravis d'apporter notre soutien et de permettre à davantage d'enfants d'avoir accès à des livres, quelle que soit la situation économique de leur famille, et d'avoir un impact positif sur leur avenir. Le travail de Doorstep Library, qui consiste à encourager l'amour de la lecture, est une étape essentielle pour atteindre cet objectif ».

Pour en savoir plus sur Doorstep Library, consultez le site www.doorsteplibrary.org.uk.

À propos de Vantage Foundation

Vantage Foundation est une organisation caritative indépendante lancée au Centre technologique McLaren au Royaume-Uni en 2023. La fondation a travaillé avec des organisations caritatives dans le monde entier, notamment la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia et l'Instituto Claret au Brésil.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.vantage.foundation

[1] Le rapport complet du National Literacy Trust et de Chase a été publié le 27 février 2023. Lien ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2448335/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg