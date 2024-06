Vantage Foundation nawiązuje współpracę z organizacją Doorstep Library aby poprawić umiejętności czytania i pisania w rejonach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w Wielkiej Brytanii

LONDYN, 27 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Vantage Foundation z dumą ogłasza rozpoczęcie partnerstwa z Doorstep Library, organizacją charytatywną działająca w obszarze czytelnictwa na rzecz lokalnych społeczności, która przynosi magię książek i radość płynącą z czytania bezpośrednio do domów dzieci na obszarze Londynu. W ramach tej współpracy, Vantage Foundation przekazała 2 000 USD na rzecz organizacji Doorstep Library w celu umocnienia rozwoju umiejętność czytania i pisania, oraz popularyzacji zamiłowania do czytania książek wśród dzieci, które w ten sposób zyskują siłę do napisania swojej własnej historii na nowo.

Vantage Foundation partners with Doorstep Library to enhance literacy among families living in areas of disadvantage in the UK

Doorstep Library prowadzi działalność w rejonach znajdujących się w trudnym położeniu, głównie w Londynie, aby zapewnić, że każde dziecko zyska dostęp do książek i możliwość czerpania radości z czytania. Wolontariusze odwiedzają wybrane rodziny każdego tygodnia, przynosząc książki, dzieląc się opowieściami i zachęcając rodziców do wspólnego czytania z ich dziećmi.

Wyniki badania przeprowadzonego przez National Literacy Trust i Chase [1] wskazują na pilną potrzebę takich inicjatyw, ponieważ 1 na 5 rodziców i opiekunów ogranicza wydatki na książki dla dzieci z powodu problemów finansowych. W 1 na 7 publicznych szkół podstawowych brakuje dostępu do biblioteki, co oznacza, że wiele dzieci pozbawione jest tych kluczowych możliwości w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

Wpływ organizacji Doorstep Library widoczny jest w licznych wzruszających historiach. Dziewięcioletni chłopiec Josh, który nigdy nie czytał na głos podczas sesji, zaskoczył wszystkich pewnego dnia, proponując, że przeczyta książkę wolontariuszom i swojej mamie. Chociaż niektóre wyrazy sprawiały mu problemy, Josh przeczytał całą książkę, co stanowi ważny punkt zwrotny w jego przygodzie z czytaniem.

Innym razem ośmioletnia Nia powiedziała Katie Bareham, prezesce Doorstep Library, dlaczego uważa, że ta organizacja jest tak ważna. Nia powiedziała: „Kiedy dorośniemy, będziemy pamiętać, że to był najlepszy moment całego tygodnia i też będziemy czytać z naszymi dziećmi". To głębokie spostrzeżenie podkreśla trwały wpływ jaki wywiera działalność organizacji Doorstep Library.

„Przerywamy krąg, w którym dzieciom nikt nie czyta dla przyjemności i chcemy stworzyć tym dzieciom wspomnienia, które zostaną z nimi przez całe życie z nadzieją, że zostaną przekazane kolejnemu pokoleniu" - powiedziała Katie Bareham.

„Czytanie otwiera wrota do nowych światów wyobraźni i wiedzy - powiedział Steven Xie, dyrektor wykonawczy Vantage Foundation. - Cieszymy się na udzielenie wsparcia i zapewnienie dostępu do książek kolejnym dzieciom, niezależnie od sytuacji finansowej ich rodzin, co może zmienić ich przyszłość na lepsze. Dobra praca, jaką wykonuje Doorstep Library w zakresie rozpowszechniania miłości do czytania, jest kluczowym krokiem ku realizacji tego celu".

Szczegółowe informacje na temat organizacji Doorstep Library znajdują się na stronie www.doorsteplibrary.org.uk.

Vantage Foundation

Fundacja Vantage jest niezależną organizacją charytatywną założoną w Centrum Technologicznym McLarena w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Fundacja współpracuje z organizacjami charytatywnymi na całym świecie, w tym The iREDE Foundation w Nigerii, Teach For Malaysia i Instituto Claret w Brazylii.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.vantage.foundation .

[1] Pełny raport z badania National Literacy Trust i Chase opublikowano 27 lutego 2023 r. Dostępny jest tutaj.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2448335/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg