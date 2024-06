Die Vantage Foundation arbeitet mit der Doorstep Library zusammen, um die Lesekompetenz von Familien in benachteiligten Gebieten im Vereinigten Königreich zu verbessern

LONDON, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit Doorstep Library bekannt zu geben, einer gemeinschaftsorientierten Wohltätigkeitsorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Magie der Bücher und die Freude am Lesen direkt in die Häuser der Kinder in ganz London zu bringen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat die Vantage Foundation 2.000 US-Dollar an die Doorstep Library gespendet, mit dem Ziel, die Entwicklung der Lesekompetenz und die Liebe zum Lesen bei Kindern zu fördern und sie zu befähigen, ihre eigenen Geschichten zum Guten zu verändern.

Vantage Foundation partners with Doorstep Library to enhance literacy among families living in areas of disadvantage in the UK

Doorstep Library arbeitet in unterversorgten Gebieten, vor allem in London, um sicherzustellen, dass jedes Kind Zugang zu Büchern und die Möglichkeit hat, Spaß am Lesen zu haben. Ehrenamtliche Mitarbeiter besuchen wöchentlich Familien, bringen Bücher mit, erzählen Geschichten und ermutigen Eltern, mit ihren Kindern zu lesen.

Eine Studie des National Literacy Trust und von Chase[1] unterstreicht den dringenden Bedarf an solchen Initiativen und zeigt, dass jeder fünfte Elternteil und Betreuer aufgrund finanzieller Engpässe weniger für Bücher für seine Kinder ausgibt. Da 1 von 7 staatlichen Grundschulen keinen Zugang zu einer Bibliothek hat, verpassen viele Kinder wichtige frühzeitige Lernmöglichkeiten.

Die Wirkung der Doorstep Library lässt sich an zahlreichen Geschichten ablesen, die von Herzen kommen. Der neunjährige Josh, der während der Treffen nie laut vorgelesen hatte, überraschte eines Tages alle und bat darum, den Freiwilligen und seiner Mutter aus seinem Buch vorzulesen. Obwohl er über einige Wörter stolperte, las Josh das gesamte Buch, was einen wichtigen Wendepunkt in seinem Leseprozess darstellte.

In einer anderen Anekdote erzählte die achtjährige Nia der Geschäftsführerin von Doorstep Library, Katie Bareham, warum sie die Doorstep Library für so wichtig hält. Nia sagte: „Wenn wir erwachsen sind, werden wir uns daran erinnern, dass dies der beste Teil der Woche war, und wir werden auch mit unseren Kindern lesen." Diese tiefe Einsicht unterstreicht die nachhaltige Wirkung der Arbeit von Doorstep Library.

„Wir durchbrechen den Kreislauf, in dem Kindern nicht vorgelesen wird, und vermitteln ihnen die Freude und das Vergnügen am Lesen, und wir wollen für diese Kinder Erinnerungen schaffen, die sie ein Leben lang begleiten und hoffentlich auch die nächste Generation", so Katie.

„Lesen öffnet Türen zu neuen Welten der Fantasie und des Wissens", sagte Steven Xie, Geschäftsführer der Vantage Foundation. „Wir freuen uns, mit unserer Unterstützung mehr Kindern unabhängig von der wirtschaftlichen Situation ihrer Familien den Zugang zu Büchern zu ermöglichen und damit einen positiven Einfluss auf ihre Zukunft zu nehmen. Die gute Arbeit von Doorstep Library, die die Liebe zum Lesen fördert, ist ein wichtiger Schritt, um dieses Ziel zu erreichen."

Erfahren Sie mehr über die Doorstep Library unter www.doorsteplibrary.org.uk.

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat mit Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation

[1] Der vollständige Bericht von The National Literacy Trust und Chase wurde am 27. Februar 2023 veröffentlicht. Er ist hier zu finden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2448335/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg