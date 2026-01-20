A webAI nomeia o Dr. Paul J. Maykish como diretor de inteligência e lança o Laboratório de Inteligência da webAI

Novo laboratório avança na missão da webAI de construir inteligência acessível, soberana e defensável para implantação no mundo real

AUSTIN, Texas, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A webAI anunciou hoje a nomeação do Dr. Paul J. Maykish como diretor de inteligência e o lançamento do Laboratório de Inteligência da webAI, uma unidade dedicada focada na criação de inteligência acessível, soberana e defensável em ambientes do setor público e empresarial.

O Dr. PJ Maykish ingressa na webAI para liderar o recém-formado Laboratório de Inteligência, após atuar como vice-presidente de estratégia de tecnologia no Projeto de Estudos Competitivos Especiais e diretor de competição de tecnologia no Conselho de Segurança Nacional. Veterano de 24 anos em operações militares, Maykish anteriormente dirigiu pesquisas classificadas para a Comissão de Segurança Nacional de Inteligência Artificial e comandou o Centro de Operações Aéreas Combinadas do Comando Central dos EUA, incluindo a comissão de programas de IA na guerra contra o ISIS.

Sob a liderança do Dr. Maykish, o Laboratório de Inteligência avançará a visão de longo prazo da webAI de Superinteligência construída não como um modelo centralizado único, mas como uma rede de sistemas de inteligência interoperáveis e específicos de domínio. Esses sistemas são projetados para colaborar de forma segura, operar localmente e aumentar sua capacidade ao longo do tempo. Tudo isso enquanto entrega melhorias práticas e implantáveis na plataforma da webAI hoje.

"Nossa missão é simples, mas inegociável: avançar para uma Superinteligência Artificial acessível, soberana e defensável", disse David Stout, fundador e CEO da webAI. "Acreditamos que o futuro da inteligência é algo que você possui, opera e confia onde quer que seja necessário. O Laboratório de Inteligência existe para construir esse futuro."

O Laboratório de Inteligência webAI se concentrará na criação de sistemas projetados para confiabilidade operacional, soberania de dados e resiliência em ambientes contestados. As áreas de foco iniciais incluem:

Inteligência de ponta em dispositivos para execução local

Arquiteturas projetadas para segurança, integridade e resistência a ataques adversários

Padrões de implantação repetíveis que escalam entre organizações e missões

"A IA está rapidamente se tornando infraestrutura operacional, e o padrão está subindo", disse o Dr. Maykish, diretor de inteligência da webAI. "O Laboratório de Inteligência construirá sistemas que as organizações poderão controlar de ponta a ponta, desde dados até modelos e tempo de execução, com desempenho e confiança que se sustentam no mundo real."

O lançamento segue o marco recentemente anunciado de financiamento e avaliação pela webAI, que está acelerando contratações e investimentos em programas de produtos, engenharia e implantação para atender à crescente demanda por IA soberana.

Para saber mais sobre a webAI e o Laboratório de Inteligência webAI, acesse www.webai.com.

Sobre a webAI

A webAI é a plataforma de IA corporativa que leva a IA aos seus dados. Construída para ambientes críticos para a missão, ela permite que as organizações construam e operem modelos privados e personalizados com soberania total dos dados, desempenho em tempo real e economia previsível.

