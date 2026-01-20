webAI Melantik Dr. Paul J. Maykish sebagai Ketua Pegawai Perisikan dan Melancarkan Makmal Perisikan webAI

Makmal baharu ini memperkukuh misi webAI untuk membangunkan perisikan yang boleh diakses, berdaulat dan boleh dipertahankan bagi penggunaan dunia sebenar

AUSTIN, Texas, 20 Januari 2026 /PRNewswire/ -- webAI hari ini mengumumkan pelantikan Dr. Paul J. Maykish sebagai Ketua Pegawai Perisikan serta pelancaran Makmal Perisikan webAI, sebuah unit khusus yang memberi tumpuan kepada pembangunan perisikan yang boleh diakses, berdaulat dan boleh dipertahankan merentasi persekitaran sektor awam dan perusahaan.

Dr. PJ Maykish menyertai webAI untuk menerajui Makmal Perisikan yang baharu ditubuhkan selepas berkhidmat sebagai Naib Presiden strategi teknologi di Projek Kajian Kompetitif Khas serta Pengarah Persaingan Teknologi di Majlis Keselamatan Negara. Sebagai veteran operasi ketenteraan selama 24 tahun, Maykish sebelum ini mengetuai penyelidikan sulit bagi Suruhanjaya Keselamatan Negara tentang Kecerdasan Buatan dan memerintah Pusat Operasi Udara Gabungan di bawah Markas Pusat AS, termasuk melaksanakan program AI semasa perang menentang ISIS.

Di bawah kepimpinan Dr. Maykish, Makmal Perisikan tersebut akan memacu visi jangka panjang webAI untuk membangunkan Superintelligence yang tidak dibina sebagai satu model berpusat tunggal, sebaliknya sebagai rangkaian sistem perisikan khusus domain yang saling beroperasi. Sistem-sistem ini direka khas untuk bekerjasama secara selamat, beroperasi secara setempat dan memperkaya keupayaan dari semasa ke semasa. Pada masa yang sama menyampaikan penambahbaikan yang praktikal dan boleh digunakan terus pada platform webAI hari ini.

"Misi kami mudah, tetapi tidak boleh dirunding: memajukan Superintelligence Buatan yang boleh diakses, berdaulat dan boleh dipertahankan," kata David Stout, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif webAI. "Kami percaya masa depan perisikan ialah sesuatu yang anda miliki, kendalikan dan percayai di mana sahaja ia diperlukan. Makmal Perisikan wujud untuk membina masa depan tersebut."

Makmal Perisikan webAI akan memberi tumpuan kepada pembangunan sistem yang direka untuk kebolehpercayaan operasi, kedaulatan data dan daya tahan dalam persekitaran yang dipertikaikan. Bidang tumpuan awal termasuk:

Perisikan pada peranti dan pinggiran untuk pelaksanaan setempat

Seni bina yang direka untuk keselamatan, integriti dan ketahanan terhadap ancaman musuh

Corak penggunaan boleh ulangan yang berkembang merentasi organisasi dan misi

"AI semakin menjadi infrastruktur operasi, dan tahap piawaiannya semakin meningkat," kata Dr. Maykish, Ketua Pegawai Perisikan webAI. "Makmal Perisikan akan membina sistem yang boleh dikawal sepenuhnya oleh organisasi, daripada data kepada model hingga ke persekitaran runtime, dengan prestasi dan kepercayaan yang terbukti dalam dunia sebenar."

Pelancaran ini menyusuli pengumuman terkini webAI mengenai pencapaian pembiayaan dan penilaian syarikat, yang kini mempercepatkan pengambilan bakat serta pelaburan merentasi program produk, kejuruteraan dan pelaksanaan bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap AI berdaulat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang webAI dan Makmal Perisikan webAI, lawati www.webai.com .

Maklumat tentang webAI

webAI ialah platform AI perusahaan yang membawa AI terus kepada data anda. Dibina untuk persekitaran kritikal misi, ia membolehkan organisasi membangunkan dan mengendalikan model persendirian tersuai dengan kedaulatan data sepenuhnya, prestasi masa nyata serta struktur kos yang boleh diramal.

