webAI nomme Paul J. Maykish au poste de directeur de l'intelligence et lance le laboratoire de l'intelligence webAI

Le nouveau laboratoire fait progresser la mission de webAI, qui consiste à créer une intelligence accessible, souveraine et défendable en vue d'un déploiement dans le monde réel.

AUSTIN, Texas, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- webAI a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr. Paul J. Maykish au poste de directeur de l'intelligence et le lancement du laboratoire de l'intelligence webAI, une unité dédiée à la création d'une intelligence accessible, souveraine et défendable dans le secteur public et les environnements d'entreprise.

Le Dr PJ Maykish rejoint webAI pour diriger le laboratoire d'intelligence nouvellement créé, après avoir été vice-président chargé de la stratégie technologique du Special Competitive Studies Project et directeur de la concurrence technologique au Conseil de sécurité nationale. Vétéran de 24 ans dans les opérations militaires, M. Maykish a dirigé des recherches classifiées pour la Commission de sécurité nationale sur l'intelligence artificielle et a commandé le Centre d'opérations aériennes combinées du Commandement central des États-Unis, notamment en mettant en œuvre des programmes d'intelligence artificielle dans le cadre de la guerre contre Daech.

Sous la direction de M. Maykish, le laboratoire d'intelligence poursuivra la concrétisation de la vision à long terme de webAI, à savoir une superintelligence construite non pas comme un modèle centralisé unique, mais comme un réseau de systèmes d'intelligence interopérables et spécifiques à un domaine. Ces systèmes sont conçus pour collaborer en toute sécurité, fonctionner localement et augmenter progressivement leurs capacités, en apportant des améliorations pratiques et déployables à la plateforme webAI actuelle.

« Notre mission est simple, mais non négociable : mettre en place une superintelligence artificielle accessible, souveraine et défendable », a déclaré David Stout, fondateur et PDG de webAI. « Nous pensons que l'avenir de l'intelligence est quelque chose que vous possédez, que vous exploitez et auquel vous faites confiance, quel que soit l'endroit où elle est nécessaire. Le laboratoire d'intelligence existe pour construire cet avenir. »

Le laboratoire d'intelligence webAI privilégiera la construction de systèmes conçus pour la fiabilité opérationnelle, la souveraineté des données et la résilience dans des environnements contestés. Les premiers domaines d'intérêt sont les suivants :

Intelligence sur l'appareil et à la périphérie pour une exécution locale

Architectures conçues pour la sécurité, l'intégrité et la résistance aux adversaires

Modèles de déploiement reproductibles qui s'adaptent à toutes les organisations et à toutes les missions

« L'IA devient rapidement une infrastructure opérationnelle et la barre est de plus en plus haute », a déclaré M. Maykish, directeur de l'intelligence de webAI. « Le laboratoire de l'intelligence va construire des systèmes que les organisations pourront contrôler de bout en bout, des données aux modèles en passant par l'exécution, avec des performances et une confiance qui tiendront la route dans le monde réel. »

Ce lancement fait suite à l'annonce récente du financement et de l'évaluation de webAI, qui accélère le recrutement et l'investissement dans les programmes de produits, d'ingénierie et de déploiement afin de répondre à la demande croissante d'IA souveraine.

Pour en savoir plus sur webAI et le laboratoire de l'intelligence de webAI, consultez le site

À propos de webAI

webAI est la plateforme d'IA d'entreprise qui met l'IA au service de vos données. Conçu pour les environnements critiques, la plateforme permet aux entreprises de créer et d'exploiter des modèles privés et personnalisés avec une totale souveraineté des données, des performances en temps réel et des coûts prévisibles.

