- webAI nombra al doctor Paul J. Maykish como director de inteligencia y lanza el laboratorio de inteligencia webAI

Un nuevo laboratorio impulsa la misión de webAI de crear inteligencia accesible, soberana y defendible para su implementación en el mundo real

AUSTIN, Texas, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- webAI anunció hoy el nombramiento del doctor Paul J. Maykish como director de Inteligencia y el lanzamiento del Laboratorio de Inteligencia webAI, una unidad dedicada a desarrollar inteligencia accesible, soberana y defendible en entornos empresariales y del sector público.

El doctor PJ Maykish se une a webAI para dirigir el recién creado Laboratorio de Inteligencia tras desempeñarse como vicepresidente de Estrategia Tecnológica en el Proyecto de Estudios Competitivos Especiales y director de Competencia Tecnológica en el Consejo de Seguridad Nacional. Con 24 años de experiencia en operaciones militares, Maykish dirigió previamente investigaciones clasificadas para la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial y comandó el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del Comando Central de Estados Unidos, incluyendo la puesta en marcha de programas de IA en la guerra contra ISIS.

Bajo el liderazgo del doctor Maykish, el Laboratorio de Inteligencia impulsará la visión a largo plazo de webAI de una Superinteligencia construida no como un único modelo centralizado, sino como una red de sistemas de inteligencia interoperables y específicos para cada dominio. Estos sistemas están diseñados para colaborar de forma segura, operar localmente y aumentar su capacidad con el tiempo. Todo ello, a la vez que ofrecen mejoras prácticas e implementables a la plataforma de webAI actual.

"Nuestra misión es simple, pero innegociable: avanzar hacia una Superinteligencia Artificial accesible, soberana y defendible", afirmó David Stout, fundador y consejero delegado de webAI. "Creemos que el futuro de la inteligencia reside en algo que se posee, opera y en lo que se confía dondequiera que se necesite. El Laboratorio de Inteligencia existe para construir ese futuro".

El Laboratorio de Inteligencia WebAI se centrará en el desarrollo de sistemas diseñados para garantizar la fiabilidad operativa, la soberanía de datos y la resiliencia en entornos conflictivos. Las áreas de enfoque iniciales incluyen:

Inteligencia en el dispositivo y en el borde para ejecución local

Arquitecturas diseñadas para la seguridad, la integridad y la resistencia a los adversarios

Patrones de implementación repetibles que escalan entre organizaciones y misiones

"La IA se está convirtiendo rápidamente en una infraestructura operativa, y el listón está subiendo", indicó el doctor Maykish, director de Inteligencia de webAI. "El Laboratorio de Inteligencia construirá sistemas que las organizaciones puedan controlar de principio a fin, desde los datos hasta los modelos y el tiempo de ejecución, con un rendimiento y una fiabilidad que se mantienen en el mundo real".

El lanzamiento sigue al hito de financiación y valoración anunciado recientemente por webAI, que está acelerando la contratación y la inversión en programas de productos, ingeniería e implementación para satisfacer la creciente demanda de IA soberana.

Para obtener más información sobre webAI y webAI Intelligence Lab, visite www.webai.com.

Acerca de webAI

webAI es la plataforma de IA empresarial que integra la IA en sus datos. Diseñada para entornos de misión crítica, permite a las organizaciones crear y operar modelos privados y personalizados con total soberanía de datos, rendimiento en tiempo real y una economía predecible.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2864713/WebAI_Logo.jpg