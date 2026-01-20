webAI社、Paul J. Maykish氏を最高情報責任者に任命、webAI Intelligence Lab開設

新しい研究所は、実世界のデプロイにアクセス可能で主権を持つ防御可能なインテリジェンスを構築するwebAIのミッションを推進させます。

オースティン、テキサス州, 2026年1月20日 /PRNewswire/ -- 本日、webAI社はPaul J. Maykish氏の最高情報責任者（CIO）の任命、ならびに公共部門や企業環境全体でアクセス可能で主権を持つ防御可能なインテリジェンスの構築に特化した専門部署であるwebAI Intelligence Labの立ち上げについて発表しました。

Paul J. Maykish氏は、Special Competitive Studies Projectの技術戦略の副社長と国家安全保障会議の技術競争のディレクターを務めた後、webAI社に入社して新設されたIntelligence Labを経営します。軍事作戦で24年のベテランであるMaykish氏は、以前に人工知能に関する国家安全保障委員会の機密研究を指揮し、米中央軍の統合航空作戦センターを指揮しました。これには、イスラム国に対する軍事作戦でAIプログラムの導入が含まれます。

Maykish氏のリーダーシップのもと、Intelligence LabはwebAI社の長期的ビジョンである超知能を推進します。これは単一の集中型モデルとしてではなく、相互運用可能なドメイン固有のインテリジェンスシステムのネットワークとして構築されます。このようなシステムは安全に連携し、ローカルで運用され、時間の経過とともに機能が向上するように設計されています。同時に、現在のwebAI社のプラットフォームに実用的で展開可能な改善を実現します。

「当社の使命はシンプルですが、妥協はしません。つまり、アクセス可能で主権を持つ防御可能な人工超知能の進歩です」とwebAI社の創設者兼CEOであるDavid Stout氏が述べました。「当社では、インテリジェンスの未来は、必要なときに所有、操作、信頼するものだと考えています。Intelligence Labは、そんな未来を築くために存在します」

webAI Intelligence Labは、運用の信頼性、データ主権、競争環境での回復力を発揮するために設計されたシステム構築に重点を置きます。当初の重点分野には以下のものが含まれます。

ローカル実行のためのデバイス上インテリジェンスととエッジ・インテリジェンス

セキュリティ、完全性、敵対的抵抗を考慮して設計されたアーキテクチャ

組織やミッション全体で拡張される反復可能な展開パターン

「AIは急速に運用インフラになりつつあり、ハードルが上がっています」とwebAI社の最高情報責任者（CIO）であるMaykish氏が述べました。「Intelligence Labはデータ、モデル、ランタイムの範囲で、組織が全体的に制御できるシステムを構築します」

この立ち上げはwebAIが最近発表した資金調達と評価マイルストーンに続いて、ソブリンAIの需要増加に対応するため、製品、エンジニアリング、展開プログラム全体で雇用と投資を加速しています。

webAI社とwebAI Intelligence Labの詳細については、 www.webai.com をご覧ください。

webAI社について

webAI社は、データにAIをもたらす企業AIプラットフォームです。業務に不可欠な環境向けに構築されて、組織が完全なデータ主権、リアルタイム性能、予測可能な経済性を備えたプライベートなカスタムモデルを構築して運用できるようにします。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2864713/WebAI_Logo.jpg

SOURCE webAI