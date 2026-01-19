webAI ernennt Dr. Paul J. Maykish zum Chief Intelligence Officer und eröffnet das webAI Intelligence Lab

Neues Labor fördert die Mission von webAI, zugängliche, souveräne und vertrauenswürdige Intelligenz für den Einsatz in der realen Welt zu entwickeln

AUSTIN, Texas, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- webAI gab heute die Ernennung von Dr. Paul J. Maykish zum Chief Intelligence Officer sowie die Gründung des webAI Intelligence Lab bekannt, einer speziellen Einheit, die sich auf den Aufbau zugänglicher, souveräner und verteidigungsfähiger Intelligenz im öffentlichen Sektor und in Unternehmensumgebungen konzentriert.

Dr. PJ Maykish verstärkt das Team von webAI und übernimmt die Leitung des neu gegründeten Intelligence Lab, nachdem er zuvor als Vice President für Technologiestrategie beim Special Competitive Studies Project und als Director for Technology Competition beim National Security Council tätig war. Maykish, der über 24 Jahre Erfahrung in militärischen Operationen verfügt, leitete zuvor geheime Forschungsarbeiten für die Nationale Sicherheitskommission für Künstliche Intelligenz und befehligte das Combined Air Operations Center des US-Zentralkommandos, einschließlich der Beauftragung von KI-Programmen im Krieg gegen den IS.

Unter der Leitung von Dr. Maykish wird das Intelligence Lab die langfristige Vision von webAI vorantreiben, Superintelligenz nicht als ein einziges zentralisiertes Modell, sondern als ein Netzwerk interoperabler, domänenspezifischer Intelligenzsysteme aufzubauen. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, sicher zusammenzuarbeiten, lokal zu operieren und ihre Fähigkeiten im Laufe der Zeit zu erweitern. Gleichzeitig werden bereits heute praktische, einsetzbare Verbesserungen für die Plattform von webAI bereitgestellt.

„Unsere Mission ist einfach, aber nicht verhandelbar: Wir streben nach einer künstlichen Superintelligenz, die zugänglich, souverän und verteidigungsfähig ist", erklärte David Stout, Gründer und CEO von webAI. „Wir glauben, dass die Zukunft der Intelligenz etwas ist, das Sie besitzen, betreiben und dem Sie vertrauen können, wo immer es benötigt wird. Das Intelligence Lab existiert, um diese Zukunft zu gestalten."

Das webAI Intelligence Lab wird sich auf die Entwicklung von Systemen konzentrieren, die auf Betriebssicherheit, Datenhoheit und Widerstandsfähigkeit in umkämpften Umgebungen ausgelegt sind. Zu den ersten Schwerpunktbereichen gehören:

Geräte- und Edge-Intelligenz für die lokale Ausführung

Architekturen, die auf Sicherheit, Integrität und Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe ausgelegt sind

Wiederholbare Bereitstellungsmuster, die sich über Organisationen und Missionen hinweg skalieren lassen

„KI entwickelt sich rasch zu einer operativen Infrastruktur, und die Anforderungen steigen", erklärte Dr. Maykish, Chief Intelligence Officer bei webAI. „Das Intelligence Lab wird Systeme entwickeln, die Unternehmen von Anfang bis Ende kontrollieren können, von den Daten über die Modelle bis hin zur Laufzeit, mit einer Leistung und Zuverlässigkeit, die sich in der Praxis bewähren."

Die Einführung folgt auf den kürzlich von webAI bekannt gegebenen Meilenstein hinsichtlich Finanzierung und Bewertung, der die Einstellung von Mitarbeitern und Investitionen in Produkt-, Entwicklungs- und Bereitstellungsprogramme beschleunigt, um der wachsenden Nachfrage nach souveräner KI gerecht zu werden.

Um mehr über webAI und das webAI Intelligence Lab zu erfahren, besuchen Sie bitte www.webai.com .

Informationen zu webAI

webAI ist die KI-Plattform für Unternehmen, die KI zu Ihren Daten bringt. Es wurde für unternehmenskritische Umgebungen entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, private, maßgeschneiderte Modelle mit vollständiger Datenhoheit, Echtzeitleistung und vorhersehbarer Wirtschaftlichkeit zu erstellen und zu betreiben.

