webAI nombra al Dr. Paul J. Maykish como director de inteligencia y lanza webAI Intelligence Lab

El nuevo laboratorio avanza en la misión de webAI de crear inteligencia accesible, soberana y defendible para su despliegue en el mundo real

AUSTIN, Texas, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- webAI anunció hoy el nombramiento del Dr. Paul J. Maykish como director de inteligencia y el lanzamiento de webAI Intelligence Lab, una unidad dedicada a crear inteligencia accesible, soberana y defendible en entornos del sector público y empresarial.

El Dr. PJ Maykish se une a webAI para dirigir el recién formado laboratorio de inteligencia después de desempeñarse como vicepresidente de estrategia tecnológica en el proyecto especial de estudios competitivos y como director de competencia tecnológica en el Consejo de Seguridad Nacional. Maykish, un veterano con 24 años de experiencia en operaciones militares, dirigió anteriormente investigaciones clasificadas para la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial y comandó el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del Comando Central de EE. UU., incluida la puesta en marcha de programas de IA en la guerra de ISIS.

Bajo el liderazgo del Dr. Maykish, el laboratorio de inteligencia avanzará en la visión a largo plazo de webAI sobre construir una superinteligencia no como un único modelo centralizado, sino como una red de sistemas de inteligencia interoperables y específicos del dominio. Estos sistemas están diseñados para colaborar de forma segura, operar a nivel local y aumentar su capacidad a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, ofrece mejoras prácticas y desplegables a la plataforma de webAI en la actualidad.

"Nuestra misión es sencilla, pero no negociable: avanzar hacia una superinteligencia artificial que sea accesible, soberana y defendible", señaló David Stout, fundador y director general de webAI. "Creemos que el futuro de la inteligencia es algo que usted posee, opera y confía donde sea necesario. El laboratorio de inteligencia existe para construir ese futuro".

El laboratorio de inteligencia de webAI se centrará en crear sistemas diseñados para la confiabilidad operativa, la soberanía de los datos y la resiliencia en entornos en disputa. Las áreas de enfoque iniciales incluyen:

Inteligencia en el dispositivo y en el borde para la ejecución local

Arquitecturas diseñadas para la seguridad, la integridad y la robustez adversaria

Patrones de implementación repetibles que se adaptan a diferentes organizaciones y misiones

"La IA se está convirtiendo rápidamente en una infraestructura operativa, y el estándar está subiendo", afirmó el Dr. Maykish, director de Inteligencia de webAI. "El laboratorio de inteligencia creará sistemas que las organizaciones pueden controlar de extremo a extremo, desde los datos hasta los modelos y el tiempo de ejecución, con un rendimiento y una confianza que se mantienen en el mundo real".

El lanzamiento sigue al hito de financiación y valoración recientemente anunciado por webAI, que está acelerando la contratación y la inversión en los programas de productos, ingeniería e implementación para satisfacer la creciente demanda de IA soberana.

Para más información sobre webAI y el laboratorio de inteligencia de webAI, visite www.webai.com.

Acerca de webAI

webAI es la plataforma de IA empresarial que lleva la IA a sus datos. Creada para entornos de misión crítica, permite a las organizaciones crear y operar modelos privados y personalizados con una soberanía de datos completa, un rendimiento en tiempo real y una economía predecible.

