webAI แต่งตั้งดร. Paul J. Maykish เป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรอง พร้อมเปิดตัว webAI Intelligence Lab
20 Jan, 2026, 19:17 CST
ห้องปฏิบัติการแห่งใหม่เพื่อเดินหน้าภารกิจของ webAI ในการสร้างระบบข่าวกรองที่เข้าถึงได้ มีอธิปไตย และสามารถปกป้องได้ เพื่อการใช้งานจริง
ออสติน รัฐเทกซัส, 20 มกราคม 2569 /PRNewswire/ -- webAI ประกาศแต่งตั้งดร. Paul J. Maykish ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรอง พร้อมเปิดตัว webAI Intelligence Lab หน่วยงานเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข่าวกรองที่เข้าถึงได้ มีอธิปไตยด้านข้อมูล และมีความมั่นคงปลอดภัย สำหรับการใช้งานในภาครัฐและองค์กรธุรกิจ
ดร. PJ Maykish เข้าร่วมงานกับ webAI เพื่อเป็นผู้นำห้องปฏิบัติการ Intelligence Lab ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ หลังเคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีที่ Special Competitive Studies Project และผู้อำนวยการฝ่ายการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ National Security Council โดยเขามีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการทางทหารยาวนานถึง 24 ปี ก่อนหน้านี้เคยกำกับดูแลงานวิจัยลับให้กับ National Security Commission on Artificial Intelligence และเคยเป็นผู้บังคับบัญชา Combined Air Operations Center ของ U.S. Central Command รวมถึงการริเริ่มโครงการ AI ในช่วงสงครามต่อต้าน ISIS
ภายใต้การนำของดร. Maykish ห้องปฏิบัติการ Intelligence Lab จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ระยะยาวของ webAI ในการพัฒนา Superintelligence ซึ่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นโมเดลศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียว แต่เป็นเครือข่ายของระบบข่าวกรองเฉพาะโดเมนที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบให้ทำงานอย่างปลอดภัยในระดับท้องถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งมอบการปรับปรุงที่ใช้งานได้จริงและนำไปปรับใช้ได้ทันทีบนแพลตฟอร์มของ webAI ในปัจจุบัน
"ภารกิจของเรานั้นเรียบง่ายแต่ไม่อาจลดทอนได้ นั่นคือการก้าวสู่ Artificial Superintelligence ที่เข้าถึงได้ มีอธิปไตย และสามารถปกป้องได้" David Stout ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ webAI กล่าว "เราเชื่อว่าอนาคตของระบบข่าวกรองคือสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะถูกนำไปใช้งานที่ใดก็ตาม และ Intelligence Lab ถูกตั้งขึ้นเพื่อสร้างอนาคตนั้น"
webAI Intelligence Lab จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน อธิปไตยด้านข้อมูล และความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันหรือความขัดแย้งสูง โดยประเด็นสำคัญในระยะแรกประกอบด้วย:
- ระบบข่าวกรองบนอุปกรณ์และเอดจ์สำหรับการประมวลผลในพื้นที่
- สถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาเพื่อความมั่นคง ความถูกต้อง และการต้านทานการโจมตี
- รูปแบบการปรับใช้ที่ทำซ้ำได้และสามารถขยายผลในระดับองค์กรและภารกิจต่าง ๆ
"AI กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว และมาตรฐานก็กำลังสูงขึ้น" ดร. Maykish ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของ webAI กล่าว "Intelligence Lab จะสร้างระบบที่องค์กรสามารถควบคุมได้แบบครบวงจร ตั้งแต่ข้อมูล โมเดล ไปจนถึงสภาพแวดล้อมการทำงาน พร้อมทั้งมอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง"
การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก webAI ประกาศความคืบหน้าด้านการระดมทุนและมูลค่าบริษัท ซึ่งช่วยเร่งการจ้างงานและการลงทุนในด้านผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และโครงการปรับใช้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ AI ที่มีอธิปไตยด้านข้อมูล
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ webAI และ webAI Intelligence Lab ได้ที่ www.webai.com
เกี่ยวกับ webAI
webAI คือแพลตฟอร์ม AI ระดับองค์กรที่นำ AI มาทำงานร่วมกับข้อมูลของคุณเอง ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อภารกิจ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและดำเนินการโมเดลแบบส่วนตัวที่ปรับแต่งได้ โดยคงไว้ซึ่งอธิปไตยด้านข้อมูล ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ และต้นทุนที่คาดการณ์ได้
