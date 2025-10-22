ZTE organiseert het ZTE Broadband User Congress 2025 in Mexico City onder het thema "AI Boosting Broadband Benefits"

MEXICO CITY, 23 oktober 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen op gebied van informatie- en communicatietechnologie, gaf onlangs het startsein van haar 2025 Broadband User Congress in Mexico City, Mexico.

Xiao Ming, President of ZTE Overseas, delivered an opening speech

Het congres van dit jaar, met als thema "AI Boosting Broadband Benefits", bracht meer dan 400 leiders uit de wereldwijde ICT-industrie, top telecomoperatoren, pioniers op gebied van bedrijfsinnovatie en strategische partners samen om inzichten uit te wisselen over breedbandinnovaties in het intelligente tijdperk.

In zijn openingstoespraak benadrukte Xiao Ming, voorzitter van ZTE Overseas, dat breedband evolueert van louter connectiviteit naar intelligentie en als het digitale neuronensysteem van de moderne samenleving dient. In de evolutie van "Connectivity Provider" naar "Intelligence Creator" zal ZTE met wereldwijde partners blijven samenwerken om samen aan een duurzame, intelligente wereld te bouwen, gedreven door openheid, samenwerking en gedeeld succes.

Ondertussen werden in drie speciale expozones de nieuwste innovaties van ZTE voorgesteld:

AI×Optical Network

Op gebied van FTTx ondersteunen ZTE's Light PON- en Light ODN-oplossingen een soepele evolutie, waardoor netwerken sneller en tegen lage kosten kunnen implementeren met compacte en outdoor OLT's en een vereenvoudigde netwerkarchitectuur, zodat wordt voldaan aan de netwerkconstructie-eisen van ISP's en MSO's. AI-technologieën zorgen voor betere kwaliteit en meer efficiëntie.

Voor optische transportnetwerken, gericht op "OTN voor AI" en "AI voor OTN". Bovendien verkorten de AI-gestuurde beoordeling van de gezondheid van het optische netwerk en de nauwkeurige waarschuwingsfuncties bij storingen aan optische modules de onderhoudstijd voor storingen met 30%.

Voor IP-netwerken versnelt de AI HI-IPNet-oplossing de monetisatie van IP-netwerken. Dankzij sterk presterende AI-Native 400GE/800GE routers helpt het operatoren om netwerken met optimale TCO tot stand te brengen. De end-to-end slicing met lage latentie op millisecondenniveau ondersteunt de ontwikkeling van hoogwaardige diensten zoals privélijnen, cloud gaming en realtime interactie, wat de inkomstengroei voor operatoren stimuleert.

Wat AI home voor homeconnectiviteit betreft, zijn ZTE AI Wi-Fi 7 en Gigabit FTTR uitgerust met innovaties zoals een AI-gestuurde intelligente antenne, naadloze roaming en acceleratiemotor. Wat slimheid betreft, hebben de AI-mediaterminals een enkelvoudige tv-box getransformeerd in een geïntegreerde terminal met een volledig scenario. Tegelijk creëert de drievoudige waardemotor van "slimme weergave, slimme opslag en slimme connectiviteit" een nieuw carrier-class paradigma van "beveiliging als een service". Bovendien won ZTE's AI Smart View de "Most Innovative Smart Home Experience"-award tijdens Network X 2025.

AI-ecosysteem

ZTE presenteerde haar end-to-end oplossingen voor intelligente computing datacenters, met modulaire, geprefabriceerde intelligente computing containers met vloeistofkoeling, waardoor de levertijd met 40% wordt verkort. Op gebied van stroomdistributie wordt intelligente busbar pooling toegepast om een breed scala aan kastvermogendensiteit te ondersteunen.

ZTE demonstreerde ook haar full-stack intelligente computeroplossing, met een uitgebreide reeks algemene en AI-servers, waaronder de industriegerichte AiCube all-in-one appliance, om een sterk presterende computerbasis te bouwen. Aan de softwarekant biedt het een navigatiegericht low-code AI-platform en Co-Sight Agent Factory, die de drempel voor AI-modeltraining en inferentie verlagen en de ontwikkeling van op pijplijn gebaseerde AI-apps op minutenniveau mogelijk maken, waardoor kleine en middelgrote ondernemingen middenin de digitaliseringsgolf hun eigen AI-mogelijkheden kunnen uitbouwen.

ZTE Digital Energy levert de energiebasis voor AI computing- en communicatienetwerken. In de bedrijfsexpozone voor hernieuwbare energie worden oplossingen gedemonstreerd voor PV, energieopslag en de integratie van PV met opslag, om aan wereldwijde operatiren en zakelijke klanten slimme en schone energie te bieden.

Sportinnovatie

Vooruitlopend op de komst van de FIFA World Cup 2026 naar Amerika, onthulde ZTE de belevingszone "One Day for Football Fans", waarin wordt gedemonstreerd hoe haar technologieën de betrokkenheid van fans vergroten, van ultrasnelle live streaming en meeslepende multiscreen-weergave tot naadloze connectiviteit in stadions en fanzones.

De FTTR-oplossingen van ZTE breiden ultra-gigabit optische connectiviteit uit naar hotels en winkels en verbeteren zowel de operationele efficiëntie als de gebruikerservaring. Door AI aangestuurde camera's en bewakingssystemen verbeteren de veiligheid en servicekwaliteit nog verder.

Voor grote evenementen levert de AI-Optical Stadium-oplossing volledig optische 10 Gbps FTTR-B netwerken, waardoor de servicetijd aanzienlijk wordt verkort terwijl de bandbreedte toeneemt.

De AI All-Scenario Live Broadcast-oplossing, gebaseerd op het Cloud Premium Video Platform en hybride cloudarchitectuur, ondersteunt 4K/8K ultra HD-weergave, continuïteit tussen verschillende apparaten en door AI verbeterde bewerkingen, wat de kijkervaring herdefinieert.

Tijdens de conferentie bevestigden ZTE en haar partners hun engagement voor co-constructie van digitale intelligentie in heel Latijns-Amerika.

Mediavragen:

ZTE Corporation

Bedrijfscommunicatie

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802353/Xiao_Ming.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg