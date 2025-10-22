ZTE organise à Mexico son congrès 2025 des utilisateurs de large bande sur le thème des avantages de l'IA pour la large bande

MEXICO, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a récemment donné le coup d'envoi de son congrès 2025 des utilisateurs de large bande à Mexico, au Mexique.

Xiao Ming, President of ZTE Overseas, delivered an opening speech

Le congrès de cette année, placé sous le thème des avantages de l'IA pour la large bande, a réuni plus de 400 leaders mondiaux du secteur des TIC, opérateurs de télécommunications de premier plan, pionniers de l'innovation d'entreprise et partenaires stratégiques venus partager leur point de vue sur les innovations en matière de large bande à l'ère de l'intelligence.

Dans son discours d'ouverture, Xiao Ming, président de la division internationale de ZTE (« ZTE Overseas »), a souligné l'évolution de la large bande d'une simple connectivité vers l'intelligence, afin de servir désormais à la société moderne de système de neurones numériques. En passant du statut de « fournisseur de connectivité » à celui de « créateur d'intelligence », ZTE continuera à collaborer avec ses partenaires mondiaux pour construire ensemble un monde durable et intelligent, fondé sur l'ouverture, la coopération et le succès partagé.

Parallèlement, trois zones d'exposition spécifiques ont présenté les dernières innovations de ZTE :

Un réseau IA × optique

Dans le domaine du FTTx (fibre jusqu'à), les solutions de réseau optique passif léger (Light PON) et de réseau léger de distribution optique (Light ODN) proposées par ZTE soutiennent une évolution en douceur, permettant un déploiement de réseau plus rapide et à moindre coût avec des terminaisons de ligne optique (OLT) compactes et extérieures et une architecture de réseau simplifiée pour répondre aux exigences de construction de réseau des fournisseurs d'accès à Internet et des opérateurs de systèmes multiples. Les technologies d'IA apportent une qualité et une efficacité accrues.

En ce qui concerne les réseaux de transport optique (OTN), ZTE se concentre sur l'OTN pour l'IA et sur l'IA pour l'OTN. En outre, les fonctions d'évaluation de l'état du réseau optique et d'alerte précise en cas de défaillance d'un module optique, pilotées par l'IA, réduisent de 30 % la durée nécessaire à la réparation des pannes.

La solution « AI HI-IPNet » accélère la valorisation des réseaux IP. Associée aux routeurs à haute performance 400 GE/800 GE, conçus nativement pour l'IA, elle aide les opérateurs à construire des réseaux affichant un coût total de possession optimal. Le découpage de bout en bout à faible latence au niveau de la milliseconde favorise le développement de services à forte valeur ajoutée comme les lignes privées, les jeux en nuage et l'interaction en temps réel, qui stimulent la croissance du chiffre d'affaires des opérateurs.

Dans le domaine de la connectivité domestique, le Wi-Fi 7 IA et le FTTR Gigabit de ZTE sont dotés d'innovations telles que l'antenne intelligente alimentée par l'IA, l'itinérance transparente et le moteur d'accélération. En ce qui concerne l'intelligence, les terminaux multimédias IA ont transformé un simple boîtier de télévision en un terminal intégré compatible avec tous les scénarios. Dans le même temps, le triple moteur « visualisation intelligente, stockage intelligent et connectivité intelligente » crée un nouveau paradigme de classe transporteur pour la « sécurité en tant que service ». En outre, le système de visualisation intelligente IA de ZTE a remporté le prix « Most Innovative Smart Home Experience » (« Expérience intelligente la plus innovante pour la maison ») lors du salon Network X 2025.

L'écosystème d'IA

ZTE a exposé ses solutions de centres de données informatiques intelligents de bout en bout, comprenant des conteneurs informatiques intelligents modulaires et préfabriqués à refroidissement liquide, qui permettent de réduire les délais de livraison de 40 %. Dans le domaine de la distribution d'énergie, ZTE a recours au regroupement intelligent des barres de bus pour prendre en charge une large gamme de densités de puissance des armoires.

ZTE a également mis en avant sa solution complète de calcul intelligent, composée de toute une gamme de serveurs généraux et de serveurs IA, notamment l'appareil tout en un AiCube axé sur l'industrie, afin de créer une base pour le calcul à haute performance. Sur le plan logiciel, la société propose une plateforme d'IA à code bas pour la navigation et la solution « Co-Sight Agent Factory », qui réduisent les obstacles à l'entraînement et à l'inférence de modèles d'IA et facilitent le développement d'applications d'IA à l'échelle de la minute sur la base d'un pipeline pour aider les petites et moyennes entreprises à créer leurs propres capacités d'IA dans le contexte de la vague de transformation numérique.

ZTE Digital Energy fournit la base énergétique pour les réseaux de communication et l'informatique IA. La zone de l'exposition commerciale consacrée aux énergies renouvelables présente des solutions pour le photovoltaïque, le stockage d'énergie et l'intégration du photovoltaïque avec le stockage pour mettre une énergie intelligente et propre à la disposition des opérateurs mondiaux et des entreprises clientes.

L'innovation dans le sport

En prévision de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera sur le continent américain, ZTE a dévoilé la zone d'expérience « One Day for Football Fans » (« Une journée pour les passionnés de football »), qui montre comment ses technologies améliorent la participation des fans par la diffusion en direct ultrarapide, la visualisation multi-écrans immersive ou la fluidité de la connexion dans les stades et les zones réservées aux fans.

Les solutions FTTR de ZTE étendent la connectivité optique ultragigabit aux hôtels et aux magasins de détail pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience des utilisateurs. Les caméras et les systèmes de surveillance alimentés par l'IA renforcent encore la sécurité et la qualité du service.

Pour les grands sites, la solution « AI-Optical Stadium » fournit des réseaux FTTR-B de 10 gigabits par seconde entièrement optiques, ce qui réduit considérablement le délai de mise à disposition des services tout en augmentant la bande passante.

La solution « AI All-Scenario Live Broadcast », basée sur la plateforme vidéo premium dans le nuage et sur une architecture en nuage hybride, prend en charge la lecture 4K/8K à ultra-haute définition, la continuité entre les appareils et les opérations améliorées par l'IA pour redéfinir l'expérience de visionnage.

Tout au long de la conférence, ZTE et ses partenaires ont réaffirmé leur engagement en faveur de la construction commune de l'intelligence numérique en Amérique latine.

