ZTE Gelar Broadband User Congress 2025 di Meksiko dengan Tema "AI Meningkatkan Manfaat Jaringan Pita Lebar"

Dalam sambutannya, Xiao Ming, President, ZTE Overseas, menekankan bahwa jaringan pita lebar telah berkembang dari sekadar konektivitas menjadi sistem cerdas yang menjadi "sistem saraf digital" bagi masyarakat modern. Menurutnya, peran ZTE kini beralih dari "Penyedia Konektivitas" menuju "Kreator Teknologi Pintar". Maka, ZTE akan terus berkolaborasi dengan mitra global guna membangun dunia yang cerdas dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip keterbukaan, kerja sama, dan kesuksesan bersama.

Di ajang ini, ZTE menampilkan tiga area pameran khusus seputar inovasi terkini:

Jaringan "AI×Optical"

Di segmen FTTx, solusi Light PON dan Light ODN dari ZTE mendukung evolusi jaringan yang lebih cepat dan hemat biaya melalui perangkat OLT yang ringkas, tahan cuaca, serta arsitektur jaringan yang lebih simpel—memenuhi kebutuhan pembangunan jaringan ISP dan MSO. Teknologi AI ikut meningkatkan kualitas dan efisiensi jaringan secara signifikan.

Untuk optical transport network (OTN), fokus ZTE adalah "OTN for AI" dan "AI for OTN". Berkat sistem pemantauan kesehatan jaringan berbasiskan AI dan sistem peringatan dini untuk modul optik, waktu pemeliharaan gangguan dapat terpangkas hingga 30%.

Untuk jaringan IP, solusi AI HI-IPNet mempercepat monetisasi jaringan IP. Dengan router berperforma tinggi 400GE/800GE yang berbasiskan AI, operator telekomunikasi bisa membangun jaringan dengan efisiensi biaya optimal. Dukungan latensi rendah hingga level milidetik mewujudkan layanan bernilai tambah tinggi, seperti private line, cloud gaming, dan interaksi real-time sehingga meningkatkan pendapatan operator telekomunikasi.

Untuk konektivitas AI di rumah, ZTE AI Wi-Fi 7 dan Gigabit FTTR menawarkan sederet inovasi seperti antena pintar berbasiskan AI, roaming bebas hambatan, dan acceleration engine. Terminal media berbasiskan AI juga menghadirkan pengalaman berkonsep "smart viewing, smart storage, and smart connectivity", menciptakan sebuah paradigma baru, yakni "security as a service". Produk ZTE AI Smart View bahkan sukses meraih penghargaan "Most Innovative Smart Home Experience" di ajang Network X 2025.

Ekosistem AI

Di ajang ini, ZTE menampilkan solusi pusat data komputasi cerdas terpadu dengan kontainer modular berpendingin zat cair yang memangkas waktu pengiriman perangkat hingga 40%. Untuk distribusi daya, ZTE menggunakan sistem intelligent bus bar pooling yang mendukung berbagai densitas kabinet daya.

ZTE juga memperkenalkan solusi komputasi cerdas yang lengkap, mencakup server umum dan server AI, termasuk perangkat AiCube untuk kebutuhan industri. Lewat solusi ini, ZTE membangun fondasi komputasi berkinerja tinggi. Dari sisi perangkat lunak, ZTE menghadirkan platform AI low-code dan Co-Sight Agent Factory yang mempermudah proses pelatihan dan pengembangan model AI, bahkan hingga hitungan menit—membantu usaha kecil dan menengah yang ingin membangun kemampuan AI sendiri pada era digital.

ZTE Digital Energy menyediakan fondasi energi untuk jaringan komputasi dan komunikasi berbasiskan AI. Di ajang ini, area pameran energi terbarukan ZTE menampilkan solusi panel surya (PV), penyimpanan energi, serta integrasi PV dan penyimpanan energi yang menghadirkan sistem energi cerdas dan bersih bagi operator telekomunikasi dan perusahaan global.

Inovasi Olahraga

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026 di benua Amerika, ZTE meluncurkan experience zone "One Day for Football Fans" untuk menunjukkan peran dari teknologi ZTE dalam meningkatkan pengalaman penggemar sepak bola—mulai dari siaran langsung berkecepatan tinggi, tampilan multilayar imersif, hingga konektivitas lancar, baik di stadion dan area khusus penggemar.

Solusi FTTR ZTE juga memperluas konektivitas optik ultragigabita hingga ke hotel dan gerai ritel guna meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Kamera dan sistem pemantauan berbasiskan AI turut meningkatkan sistem keamanan dan kualitas layanan.

Untuk lokasi acara berskala besar, solusi AI-Optical Stadium menghadirkan jaringan optik FTTR-B 10 Gbps yang mempercepat penyediaan layanan sekaligus meningkatkan kapasitas jaringan pita lebar.

Solusi AI All-Scenario Live Broadcast, berbasiskan Cloud Premium Video Platform dan arsitektur hybrid cloud, mendukung kualitas tayangan 4K/8K ultra-HD, kontinuitas lintasperangkat, serta fitur-fitur AI sehingga mengubah pengalaman menonton.

Di ajang ini, ZTE bersama mitra-mitranya menegaskan kembali komitmen kolaborasi untuk membangun ekosistem teknologi pintar dan digital di seluruh Amerika Latin.

Narahubung Media:

ZTE Corporation

Communications

Surel: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation