ZTE veranstaltet ZTE Broadband User Congress 2025 in Mexiko-Stadt unter dem Motto „AI Boosting Broadband Benefits"

MEXIKO-STADT, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat kürzlich den Startschuss für den Broadband User Congress 2025 in Mexiko-Stadt, Mexiko, gegeben.

Xiao Ming, President of ZTE Overseas, delivered an opening speech

Der diesjährige Kongress stand unter dem Motto „AI Boosting Broadband Benefits" (dt. „KI steigert die Vorteile von Breitband") und brachte über 400 weltweit führende Vertreter der IKT-Branche, Top-Telekommunikationsbetreiber, Pioniere der Unternehmensinnovation und strategische Partner zusammen, um Erkenntnisse über Breitbandinnovationen im Zeitalter der Intelligenz auszutauschen.

In seiner Eröffnungsrede betonte Xiao Ming, Präsident von ZTE Overseas, dass sich Breitband von bloßer Konnektivität zu Intelligenz entwickelt und als digitales Neuronensystem der modernen Gesellschaft dient. Auf dem Weg vom „Connectivity Provider" zum „Intelligence Creator" wird ZTE weiterhin mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um gemeinsam eine nachhaltige, intelligente Umgebung aufzubauen, die von Offenheit, Zusammenarbeit und gemeinsamem Erfolg geprägt ist.

In drei speziellen Ausstellungsbereichen wurden die neuesten Innovationen von ZTE vorgestellt:

AI×Optical Network

Im FTTx-Bereich unterstützen die Light PON- und Light ODN-Lösungen von ZTE eine reibungslose Entwicklung, wodurch eine schnellere und kostengünstigere Netzwerkbereitstellung mit kompakten OLTs für den Außenbereich und einer vereinfachten Netzwerkarchitektur ermöglicht wird. KI-Technologien bieten eine höhere Qualität und mehr Effizienz

für optische Transportnetzwerke, wobei der Schwerpunkt auf „OTN für KI" und „KI für OTN" liegt. Darüber hinaus verkürzen die KI-gestützte optische Netzwerkanalysefunktion und die präzisen optischen Modulfehlerwarnfunktionen die Wartezeit um 30 %.

Bei IP-Netzwerken beschleunigt die KI-Lösung HI-IPNet die Monetarisierung von IP-Netzwerken. Mit KI-nativen 400GE/800GE-Hochleistungsroutern unterstützt sie Betreiber beim Aufbau von Netzwerken mit optimalen Gesamtbetriebskosten. Das durchgängige Slicing mit niedriger Latenz im Millisekundenbereich unterstützt die Entwicklung hochwertiger Dienste wie Privatleitungen, Cloud-Gaming und Echtzeit-Interaktion und fördert so das Umsatzwachstum der Betreiber.

Im Bereich „AI Home" für die Vernetzung zu Hause sind ZTE AI Wi-Fi 7 und Gigabit FTTR mit Innovationen wie einer KI-gestützten intelligenten Antenne, nahtlosem Roaming und einer Beschleunigungsfunktion ausgestattet. In Bezug auf die Intelligenz haben die KI-Medienterminals eine einzelne TV-Box in ein integriertes Terminal für alle Anwendungsbereiche verwandelt. Gleichzeitig schafft der dreifache Wertmotor aus „intelligenter Anzeige, intelligenter Speicherung und intelligenter Konnektivität" ein neues Paradigma der Betreiberklasse: „Sicherheit als Dienstleistung". Darüber hinaus wurde das AI Smart View von ZTE bei Network X 2025 mit dem Preis „Most Innovative Smart Home Experience" ausgezeichnet.

KI-Ökosystem

ZTE präsentierte seine End-to-End-Lösungen für intelligente Rechenzentren. Dazu gehören modulare, vorgefertigte intelligente Rechencontainer mit Flüssigkeitskühlung, die die Lieferzeit um 40 % verkürzen. Im Bereich der Stromverteilung wird intelligentes Sammelschienen-Pooling eingesetzt, um eine Vielzahl von Schrankleistungsdichten zu unterstützen.

Außerdem hat ZTE seine intelligente Full-Stack-Computing-Lösung vorgestellt, die eine umfassende Palette an allgemeinen und KI-Servern umfasst, darunter das branchenorientierte All-in-One-Gerät AiCube, um eine leistungsstarke Computing-Grundlage zu schaffen. Im Softwarebereich bietet es eine navigationsbasierte Low-Code-KI-Plattform und Co-Sight Agent Factory, die die Hürden für das Training und die Inferenz von KI-Modellen senken, eine pipelinegestützte KI-App-Entwicklung im Minutentakt ermöglichen und es kleinen und mittleren Unternehmen so erlauben, sich im Zuge der Digitalisierung ihre eigenen KI-Fähigkeiten aufzubauen.

ZTE Digital Energy bietet die Energiegrundlage für KI-Computer- und Kommunikationsnetzwerke. Der Ausstellungsbereich für erneuerbare Energien präsentiert Lösungen für PV, Energiespeicherung und die Integration von PV mit Speicherung und bietet globalen Betreibern und Unternehmenskunden intelligente und umweltfreundliche Energie.

Innovation im Sport

Im Vorfeld der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Amerika hat ZTE die Erlebniszone „One Day for Football Fans" vorgestellt, in der gezeigt wird, wie seine Technologien das Fanerlebnis verbessern – von ultraschnellen Live-Streams und immersivem Multi-Screen-Viewing bis hin zu nahtloser Konnektivität in Stadien und Fanzonen.

Die FTTR-Lösungen von ZTE erweitern die Ultra-Gigabit-Glasfaserverbindung auf Hotels und Einzelhandelsgeschäfte und verbessern damit sowohl die betriebliche Effizienz als auch das Nutzererlebnis. KI-gestützte Kameras und Überwachungssysteme verbessern die Sicherheit und Servicequalität zusätzlich.

Für große Veranstaltungsorte bietet die AI-Optical Stadium-Lösung vollständig optische 10-Gbit/s-FTTR-B-Netzwerke. Dadurch wird die Bereitstellungszeit für Dienste erheblich verkürzt und gleichzeitig die Bandbreite erhöht.

Die AI All-Scenario Live Broadcast-Lösung, die auf der Cloud Premium-Videoplattform und einer Hybrid-Cloud-Architektur basiert, unterstützt 4K/8K-Ultra-HD-Wiedergabe, geräteübergreifende Kontinuität und KI-gestützte Abläufe und definiert damit das Seherlebnis neu.

Während der gesamten Konferenz bekräftigten ZTE und seine Partner ihr Engagement für den gemeinsamen Aufbau digitaler Intelligenz in ganz Lateinamerika.

