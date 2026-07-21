Aberystwyth University lança nova parceria educacional

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Global Education (GEDU)

21 jul, 2026, 15:00 GMT

LONDRES, 21 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Aberystwyth University lançou uma nova parceria educacional com a GEDU Global Education que ampliará o alcance internacional da universidade, oferecendo programas de pós-graduação selecionados em Berlim a partir de outubro de 2026.

A parceria oferecerá inicialmente programas de mestrado em Inteligência Artificial Aplicada, Eventos Globais e Gestão de Experiências e Marketing Digital. A Aberystwyth University manterá total responsabilidade acadêmica pela aprovação, avaliação, padrões de exame e garantia de qualidade do programa.

Fran Carey, diretora de marketing da Aberystwyth University, disse:

"Estamos entusiasmados por ter formado esta nova parceria. É uma ótima oportunidade para levar nossa tradição de excelência acadêmica, apoio pessoal e aprendizado ambicioso a mais estudantes internacionais. Ao oferecer nossos programas em Berlim, podemos tornar uma educação Aberystwyth mais acessível a estudantes talentosos de todo o mundo.

"Manteremos a supervisão acadêmica completa de todos os programas oferecidos através da parceria, incluindo a responsabilidade pela aprovação do programa, padrões de avaliação e exame e garantia de qualidade contínua.

"Nossos programas de mestrado inaugural em Berlim combinarão esse rigor acadêmico com relevância prática, preparando os alunos para causar um impacto real nas indústrias do futuro."

O ensino ocorrerá no campus Alt-Moabit da GEDU Global Education em Berlim, com os alunos se beneficiando da entrega local apoiada pela supervisão acadêmica da Universidade.

O professor Ray Lloyd, vice-diretor executivo da GEDU Global Education, disse:

"Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Aberystwyth University para abrir ainda mais oportunidades para os alunos se beneficiarem da excelência que ela oferece.

"Com base em valores compartilhados, essa parceria reflete um compromisso conjunto da GEDU e da Aberystwyth University de oferecer educação de alta qualidade, uma excelente experiência estudantil e resultados que mudam a vida dos alunos."

Notas aos editores

Sobre a Universidade Aberystwyth

Orgulhosa de chamar a costa oeste do País de Gales de lar desde 1872, a Aberystwyth University é uma instituição de caridade registrada. É uma comunidade de acadêmicos e estudantes de todos os cantos do mundo. Nomeada Universidade Sustentável do Ano no Reino Unido em 2026 pelo The Times & The Sunday Times Good University Guide, foi classificada como a melhor universidade do País de Gales em termos de satisfação geral dos alunos nos últimos dez anos, com base na Pesquisa Nacional de Estudantes. 98% da pesquisa da Universidade é de padrão internacional ou superior, com mais de 75% sendo "líder mundial" ou "internacionalmente excelente" de acordo com a Estrutura de Excelência em Pesquisa de 2021. Esta pesquisa e ensino líderes mundiais inspiram as pessoas a mudar vidas para melhor, aumentam o conhecimento, constroem comunidades e fortalecem o País de Gales e o mundo em geral.

Sobre a GEDU Global Education

A GEDU Global Education (GEDU) está mudando vidas por meio da educação e fazendo uma diferença fundamental nos padrões de vida e no acesso à aprendizagem em todo o mundo. Tem operações em 16 países, incluindo EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Malta, Emirados Árabes Unidos, Índia, Arábia Saudita, Austrália, Irlanda e Canadá. Oferece uma variedade de oportunidades educacionais – desde o ensino fundamental e médio até bacharelado, mestrado, doutorado e dBAs, além de estágios e escolas de idiomas. Nosso portfólio tem 100.000 alunos, abrange uma ampla gama de assuntos e é caracterizado por um grande foco na empregabilidade e na experiência do aluno para maximizar o retorno do investimento para os alunos.

FONTE Global Education (GEDU)

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