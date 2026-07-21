애버리스트위스 대학교, 새로운 교육 파트너십 출범

런던, 2026년 7월 21일 /PRNewswire/ -- 애버리스트위스 대학교가 GEDU 글로벌 에듀케이션(GEDU Global Education)과 새로운 교육 파트너십을 출범시켰으며, 이는 2026년 10월부터 베를린에서 선정된 대학원 프로그램을 제공함으로써 대학의 국제적 도달 범위를 확장할 것이다.

이 파트너십은 초기에 응용 인공지능(Applied Artificial Intelligence), 글로벌 이벤트 및 경험 관리(Global Events and Experience Management), 디지털 마케팅(Digital Marketing) 분야의 과학석사(MSc) 과정을 제공할 예정이다. 애버리스트위스 대학교는 프로그램 승인, 평가, 시험 기준, 품질 보증에 대한 완전한 학술적 책임을 유지한다.

애버리스트위스 대학교의 프란 캐리(Fran Carey) 최고 마케팅 책임자는 다음과 같이 말했다.

"이 새로운 파트너십을 형성하게 되어 매우 기쁘다. 이는 우리의 학문적 우수성, 개인적 지원 및 야심 찬 학습 전통을 더 많은 국제 학생들에게 전할 수 있는 훌륭한 기회다. 베를린에서 우리의 교육 과정을 제공함으로써 전 세계의 재능 있는 학생들에게 애버리스트위스 교육에 대한 접근성을 더 높일 수 있다."

"우리는 프로그램 승인, 평가 및 시험 기준에 대한 책임 및 지속적인 품질 보증 등 파트너십을 통해 제공되는 모든 과정에 대한 완전한 학술적 감독권을 유지할 것이다."

"베를린에서 처음으로 선보이는 우리의 첫 석사 프로그램은 이러한 학문적 엄격함과 실용적 관련성을 결합해 학생들이 미래 산업에서 실질적인 영향을 미칠 수 있도록 준비시킬 것이다."

교육은 베를린에 있는 GEDU 글로벌 에듀케이션의 알트 모아비트(Alt-Moabit) 캠퍼스에서 진행될 예정이며, 학생들은 대학의 학술적 감독하에 현지에서 제공되는 교육 혜택을 받게 된다.

GEDU 글로벌 에듀케이션의 부최고경영자인 레이 로이드(Ray Lloyd) 교수는 다음과 같이 말했다.

"우리는 애버리스트위스 대학교와 협력하여 학생들이 대학이 제공하는 우수성으로부터 혜택을 받을 수 있는 더 많은 기회를 열게 되어 기쁘다."

"공유된 가치를 기반으로 설계된 이 파트너십은 고품질 교육, 뛰어난 학생 경험, 삶을 변화시키는 학생 성과를 제공하겠다는 GEDU와 애버리스트위스 대학교의 공동 약속을 반영한다."

편집자 주

애버리스트위스 대학교 소개

1872년부터 웨일스 서해안에 터를 잡아 온 애버리스트위스 대학교는 등록된 자선단체다. 이는 또한 전 세계 각지에서 온 학자들과 학생들의 공동체이기도 하다. 타임스 앤 선데이 타임스 굿 유니버시티 가이드(The Times & The Sunday Times Good University Guide)에서 2026년 영국의 지속 가능한 대학교(UK Sustainable University of the Year for 2026)로 선정되었으며, 전국 학생조사(National Student Survey)를 기반으로 지난 10년간 전반적인 학생 만족도에서 웨일스 최고의 대학으로 평가받았다. 2021 연구 우수성 프레임워크(Research Excellence Framework)에 따르면 대학 연구의 98%가 국제적 표준 이상이며 75% 이상이 '세계 선도적' 또는 '국제적으로 우수한' 수준이다. 이러한 세계 선도적인 연구와 교육은 사람들이 삶을 더 나은 방향으로 변화시키도록 영감을 주고, 지식을 성장시키며, 공동체를 구축하고, 웨일스와 더 넓은 세계를 강화한다.

GEDU 글로벌 에듀케이션 소개

GEDU 글로벌 에듀케이션(GEDU)은 교육을 통해 삶을 변화시키고 전 세계적으로 생활 수준과 학습 접근성에 근본적인 변화를 만들고 있다. 미국, 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 몰타, UAE, 인도, 사우디아라비아, 호주, 아일랜드, 캐나다 등 16개국에서 운영되고 있다. K-12부터 학사, 석사, 박사, 경영학 박사(DBA)에 이르는 다양한 교육 기회와 견습 및 어학원을 제공한다. 10만 명의 학생 포트폴리오를 보유한 GEDU는 다양한 분야를 아우르며, 학생들의 투자 수익을 최대화하기 위해 취업 가능성과 학생 경험 모두에 대해 깊은 노력을 기울이고 있다.

SOURCE Global Education (GEDU)