La Universidad de Aberystwyth lanza una nueva asociación educativa

LONDRES, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad de Aberystwyth ha lanzado una nueva asociación educativa con GEDU Global Education que ampliará el alcance internacional de la Universidad al ofrecer programas de posgrado seleccionados en Berlín a partir de octubre de 2026.

La asociación ofrecerá inicialmente programas de maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, Gestión de Eventos y Experiencias Globales y Marketing Digital. La Universidad de Aberystwyth conservará la plena responsabilidad académica de la aprobación, evaluación, estándares de examen y garantía de calidad del programa.

Fran Carey, director de marketing de la Universidad de Aberystwyth, dijo:

"Nos complace haber formado esta nueva asociación. Es una gran oportunidad para llevar nuestra tradición de excelencia académica, apoyo personal y aprendizaje ambicioso a más estudiantes internacionales. Al ofrecer nuestros programas en Berlín, podemos hacer que la educación de Aberystwyth sea más accesible para estudiantes talentosos de todo el mundo.

"Mantendremos la supervisión académica completa de todos los programas ofrecidos a través de la asociación, incluida la responsabilidad de la aprobación del programa, los estándares de evaluación y examen, y la garantía de calidad continua.

"Nuestros programas de maestría inaugurales en Berlín combinarán ese rigor académico con relevancia práctica, preparando a los estudiantes para tener un impacto real en las industrias del futuro".

La enseñanza se llevará a cabo en el campus Alt-Moabit de GEDU Global Education en Berlín, y los estudiantes se beneficiarán de la entrega local apoyada por la supervisión académica de la Universidad.

El profesor Ray Lloyd, subdirector general de GEDU Global Education, dijo:

"Estamos encantados de trabajar con la Universidad de Aberystwyth para abrir aún más oportunidades para que los estudiantes se beneficien de la excelencia que ofrece.

"Basada en valores compartidos, esta colaboración refleja un compromiso conjunto de GEDU y la Universidad de Aberystwyth para ofrecer educación de alta calidad, una experiencia estudiantil sobresaliente y resultados estudiantiles que cambian la vida".

Notas para los editores

Acerca de Aberystwyth University

Orgullosa de llamar a la costa oeste de Gales su hogar desde 1872, la Universidad de Aberystwyth es una organización benéfica registrada. Es una comunidad de académicos y estudiantes de todos los rincones del mundo. Nombrada Universidad Sostenible del Año del Reino Unido para 2026 por The Times & The Sunday Times Good University Guide, ha sido calificada como la mejor universidad de Gales por la satisfacción general de los estudiantes durante los últimos diez años, según la Encuesta Nacional de Estudiantes. El 98 % de la investigación de la Universidad es de un estándar internacional o superior, y más del 75 % es "líder mundial" o "internacionalmente excelente" según el Marco de Excelencia en Investigación de 2021. Esta investigación y enseñanza líderes en el mundo inspiran a las personas a cambiar vidas para mejor, aumentan el conocimiento, construyen comunidades y fortalecen Gales y el resto del mundo.

Acerca de GEDU Global Education

GEDU Global Education (GEDU) está cambiando vidas a través de la educación y marcando una diferencia fundamental en los niveles de vida y el acceso al aprendizaje a nivel mundial. Tiene operaciones en 16 países, incluidos EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania, España, Malta, Emiratos Árabes Unidos, India, Arabia Saudita, Australia, Irlanda y Canadá. Ofrece una variedad de oportunidades educativas, desde K-12 hasta licenciaturas, maestrías, doctorados y dba, además de aprendizajes y escuelas de idiomas. Su cartera cuenta con 100.000 estudiantes, cubre una amplia gama de materias y se caracteriza por un gran enfoque tanto en la empleabilidad como en la experiencia, para maximizar el retorno de la inversión para los estudiantes.

FUENTE Global Education (GEDU)