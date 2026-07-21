L'université d'Aberystwyth lance un nouveau partenariat éducatif

LONDRES, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'université d'Aberystwyth a conclu un nouveau partenariat éducatif avec GEDU Global Education, qui permettra d'étendre la présence internationale de l'université grâce à la mise en place de certains programmes de troisième cycle à Berlin à partir d'octobre 2026.

Dans un premier temps, ce partenariat proposera des programmes de master en intelligence artificielle appliquée, en gestion des événements internationaux et de l'expérience client, ainsi qu'en marketing numérique. L'université d'Aberystwyth conservera l'entière responsabilité académique en matière d'agrément des programmes, d'évaluation, de normes d'examen et d'assurance qualité.

Fran Carey, directrice du marketing à l'université d'Aberystwyth, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'avoir conclu ce nouveau partenariat. C'est une formidable occasion de faire découvrir à davantage d'étudiants internationaux notre tradition d'excellence académique, d'accompagnement personnalisé et d'apprentissage ambitieux. En proposant nos programmes à Berlin, nous rendons l'enseignement dispensé à Aberystwyth plus accessible aux étudiants talentueux du monde entier. »

« Nous conserverons l'entière supervision académique de tous les programmes proposés dans le cadre de ce partenariat, y compris la responsabilité de l'agrément des programmes, des normes d'évaluation et d'examen, ainsi que de l'assurance qualité continue. »

« Nos premiers programmes de master à Berlin allieront cette rigueur académique à une orientation pratique, afin de préparer les étudiants à jouer un rôle déterminant dans les secteurs d'avenir. »

Les cours se dérouleront sur le campus Alt-Moabit de GEDU Global Education à Berlin ; les étudiants bénéficieront ainsi d'un enseignement dispensé localement, sous la supervision académique de l'université.

Le professeur Ray Lloyd, directeur général adjoint de GEDU Global Education, a déclaré :

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'université d'Aberystwyth afin d'offrir aux étudiants encore davantage d'opportunités de bénéficier de l'excellence dont elle fait preuve. »

« Fondé sur des valeurs communes, ce partenariat témoigne de l'engagement conjoint de GEDU et de l'université d'Aberystwyth à offrir un enseignement de grande qualité, une expérience étudiante exceptionnelle et des résultats qui changent la vie des étudiants. »

Notes aux rédacteurs

À propos de l'université d'Aberystwyth

Fière d'être implantée sur la côte ouest du Pays de Galles depuis 1872, l'université d'Aberystwyth est un organisme caritatif agréé. Il s'agit d'une communauté d'universitaires et d'étudiants venus des quatre coins du monde. Élu « Université durable de l'année au Royaume-Uni » pour 2026 par le Good University Guide du Times et du Sunday Times, cet établissement a été classé première université du Pays de Galles en termes de satisfaction globale des étudiants au cours des dix dernières années, selon l'enquête nationale auprès des étudiants (National Student Survey). Selon le Research Excellence Framework 2021, 98 % des travaux de recherche de l'université répondent à des normes internationales ou supérieures, et plus de 75 % d'entre eux sont classés « de premier plan au niveau mondial » ou « d'excellence internationale ». Ces activités de recherche et d'enseignement, reconnues parmi les meilleures au monde, incitent les gens à améliorer la vie d'autrui, enrichissent les connaissances, favorisent le développement des communautés et contribuent au renforcement du Pays de Galles et du monde entier.

À propos de GEDU Global Education

GEDU Global Education (GEDU) change des vies grâce à l'éducation et établit une différence fondamentale dans les niveaux de vie et l'accès à l'apprentissage dans le monde entier. Elle est présente dans 16 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne, Malte, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Australie, l'Irlande et le Canada. Il propose un large éventail de formations, allant de la maternelle à la terminale, en passant par la licence, le master, le doctorat et le DBA, ainsi que des formations en apprentissage et des écoles de langues. Leur offre de formation compte 100 000 étudiants, couvre un large éventail de disciplines et se caractérise par une attention particulière portée à la fois à l'insertion professionnelle et à l'expérience étudiante, afin d'optimiser le retour sur investissement pour les étudiants.