Queen Elizabeth's School, Gurugram, Part of GEDU Global Education, Launches Admissions Suite to Welcome Prospective Families

~ Convida inscrições para o EY1 ao Ano 9 para o Ano Acadêmico 2026–27 ~

~ Acolhe seu primeiro grupo de alunos diurnos e internos ~

GURUGRAM, Índia, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Queen Elizabeth's School, Gurugram, parte do GEDU Global Education, um grupo de educação global sediado no Reino Unido, anunciou hoje o lançamento de sua suíte de admissões, ao convidar inscrições para o 1º ao 9º ano para o ano letivo de 2026–27. Com um marco significativo na jornada da escola na Índia, o campus Gurugram estenderá um legado educacional de longa data por meio de um currículo que equilibra a profundidade acadêmica com o desenvolvimento pessoal e a perspectiva global. A escola também introduziu instalações de internato, dando as boas-vindas à sua primeira turma de alunos diurnos e internos quando iniciar as operações em agosto de 2026.

O anúncio foi feito durante a cerimônia de posse, reunindo uma reunião distinta, incluindo Susan Acland-Hood, Secretária Permanente do Departamento de Educação do Reino Unido, representantes do Alto Comissariado Britânico e do British Council, e membros da equipe de liderança da escola.

Alison Barrett MBE, Diretora Nacional da Índia do British Council, disse: "A Índia e o Reino Unido compartilham uma parceria forte e duradoura em educação, baseada em um compromisso compartilhado com a excelência acadêmica, a inovação e uma perspectiva global. Felicito a Escola Gurugram Queen Elizabeth pelo lançamento de admissões na Índia – isso reflete o crescente interesse em oportunidades de educação internacional e o aprofundamento dos vínculos educacionais entre nossos dois países. Congratulamo-nos com iniciativas que reúnem o patrimônio educacional britânico com o cenário dinâmico de aprendizagem da Índia, criando oportunidades enriquecedoras para os alunos desenvolverem o conhecimento, as habilidades e as perspectivas necessárias em um mundo interconectado."

A Sra. Caroline Pendleton-Nash, Diretora Executiva das Escolas Globais da Rainha Elizabeth, disse: "A Índia representa um dos cenários educacionais mais dinâmicos e inovadores do mundo, e o lançamento da Suíte de Admissões no Gurugram marca um passo importante em nossa jornada para estabelecer as Escolas Globais da Rainha Elizabeth no país. Ao convidarmos inscrições para o ano letivo inaugural, estamos ansiosos para receber famílias que compartilham nossa crença no poder transformador de uma educação excepcional. Por meio das Escolas Globais da Rainha Elizabeth, pretendemos trazer a herança, os valores e os padrões acadêmicos moldados ao longo de mais de quatro séculos para estudantes e expatriados indianos, ao mesmo tempo em que construímos uma ponte acadêmica significativa entre o Reino Unido e a Índia."

O Dr. Craig Cook, diretor fundador da Queen Elizabeth's School, Gurugram, disse: "O lançamento do Gurugram Admissions Suite oferece uma oportunidade para as famílias experimentarem o espírito distinto que definiu as Escolas Globais da Rainha Elizabeth por mais de 450 anos. Nossa estrutura acadêmica foi elaborada para combinar rigor intelectual com forte cuidado pastoral e um rico ambiente co-curricular, garantindo que os alunos desenvolvam excelência acadêmica e força de caráter. Esperamos receber nosso grupo fundador de estudantes e nutrir jovens confiantes, capazes e responsáveis, preparados para contribuir positivamente para um mundo interconectado."

O recém-lançado Gurugram Admissions Suite servirá como o primeiro espaço de engajamento dedicado para famílias que buscam aprender sobre a filosofia acadêmica, os valores e o ambiente de aprendizagem da escola. Projetada para apresentar aos futuros pais as crenças e aspirações da escola, a suíte proporcionará uma oportunidade para as famílias se envolverem estreitamente com as equipes de liderança e admissão da escola enquanto exploram a possibilidade de se tornarem parte da comunidade elisabetana.

Dúvidas e Solicitações de Admissão

As famílias em potencial interessadas em se candidatar ao Ano Acadêmico

2026–27 podem visitar o Gurugram Admissions Suite ou se conectar

com as equipes de admissão através dos seguintes detalhes: Endereço: Tower 1, Atrium Place, Gurugram

Telefone: +91 921 702 4848

E-mail:[email protected]

Sobre a Queen Elizabeth's School, Gurugram

A Queen Elizabeth's School, Gurugram, faz parte das Queen Elizabeth's Global Schools sob a égide da rede GEDU Global Education, trazendo uma educação britânica de classe mundial para a Índia. Inspirada no legado da Queen Elizabeth's School, Barnet, fundada sob a Royal Charter em 1573, a escola se baseia em mais de 450 anos de herança acadêmica e educação baseada em caráter.

Inaugurada em agosto de 2026, a escola receberá alunos do 1º ao 9º ano, expandindo gradualmente para o 13º ano. A escola planeja oferecer o Currículo Internacional de Cambridge, levando aos Pathways IGCSE e A Level, além de instalações de embarque que apoiarão uma comunidade estudantil diversificada e internacional.

A educação na Queen Elizabeth's School, Gurugram, é guiada por três pilares integrados: QE House, que constrói pertencimento e liderança; QE Futures, que prepara os alunos para a vida além da escola; e QE Flourish, um programa co-curricular dinâmico que abrange criatividade, serviço, bem-estar e esporte. Juntos, eles criam um ambiente educacional equilibrado que nutre jovens confiantes, capazes e responsáveis.

Para mais informações, acesse www.qegurugram.com

Sobre a GEDU Global Education

A GEDU Global Education (GEDU) é um grupo de 15 instituições de ensino sediadas no Reino Unido com a missão de mudar vidas por meio da educação e da melhoria dos padrões de vida e do acesso à aprendizagem em todo o mundo. O Grupo tem operações em 16 países, incluindo Índia, EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Malta, Emirados Árabes Unidos, Índia, Arábia Saudita, Austrália, Irlanda e Canadá.

A GEDU oferece uma variedade de oportunidades educacionais, desde o ensino fundamental e médio até bacharelado, mestrado e doutorado/dBA, bem como estágios e escolas de idiomas. Nosso portfólio tem mais de 85.000 alunos, abrange uma ampla gama de assuntos e é caracterizado por um grande foco na empregabilidade e na experiência do aluno para maximizar o retorno do investimento para os alunos.

FONTE Global Education (GEDU)