La Universidad de Aberystwyth lanza una nueva alianza educativa

LONDRES, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad de Aberystwyth ha puesto en marcha una nueva alianza educativa con GEDU Global Education que ampliará su alcance internacional mediante la impartición de programas de posgrado selectos en Berlín a partir de octubre de 2026.

Inicialmente, la alianza ofrecerá másteres en Inteligencia Artificial Aplicada, Gestión Global de Eventos y Experiencias, y Marketing Digital. La Universidad de Aberystwyth conservará la plena responsabilidad académica de la aprobación de los programas, la evaluación, los estándares de examen y el control de calidad.

Fran Carey, directora de Marketing de la Universidad de Aberystwyth, declaró:

"Estamos encantados de haber formado esta nueva alianza. Es una gran oportunidad para acercar nuestra tradición de excelencia académica, apoyo personalizado y aprendizaje ambicioso a un mayor número de estudiantes internacionales. Al ofrecer nuestros programas en Berlín, podemos hacer que la formación en Aberystwyth sea más accesible a estudiantes con talento de todo el mundo".

"Mantendremos la supervisión académica completa de todos los programas ofrecidos a través de esta colaboración, incluyendo la responsabilidad de la aprobación de los programas, los estándares de evaluación y exámenes, y el control de calidad continuo".

"Nuestros programas inaugurales de Máster en Berlín combinarán ese rigor académico con relevancia práctica, preparando a los estudiantes para tener un impacto real en las industrias del futuro".

La docencia se impartirá en el campus Alt-Moabit de GEDU Global Education en Berlín, y los estudiantes se beneficiarán de una enseñanza local respaldada por la supervisión académica de la Universidad.

El profesor Ray Lloyd, subdirector ejecutivo de GEDU Global Education, declaró:

"Estamos encantados de colaborar con la Universidad de Aberystwyth para ofrecer aún más oportunidades a los estudiantes de beneficiarse de la excelencia que ofrece".

"Esta alianza, basada en valores compartidos, refleja el compromiso conjunto de GEDU y la Universidad de Aberystwyth de ofrecer una educación de alta calidad, una experiencia estudiantil excepcional y resultados que transforman la vida de los alumnos".

Notas para los editores

Acerca de la Universidad de Aberystwyth

Orgullosa de tener su sede en la costa oeste de Gales desde 1872, la Universidad de Aberystwyth es una organización benéfica registrada. Es una comunidad de académicos y estudiantes de todos los rincones del mundo. Nombrada Universidad Sostenible del Año 2026 por The Times & The Sunday Times Good University Guide, ha sido calificada como la mejor universidad de Gales en satisfacción estudiantil general durante los últimos diez años, según la Encuesta Nacional de Estudiantes. El 98 % de la investigación de la Universidad es de estándar internacional o superior, y más del 75 % es "líder mundial" o "de excelencia internacional" según el Marco de Excelencia en Investigación de 2021. Esta investigación y docencia de vanguardia inspiran a las personas a transformar vidas para mejor, impulsan el conocimiento, construyen comunidades y fortalecen Gales y el mundo entero.

Acerca de GEDU Global Education

GEDU Global Education (GEDU) está transformando vidas a través de la educación y marcando una diferencia fundamental en los niveles de vida y el acceso al aprendizaje a nivel mundial. Opera en 16 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Malta, Emiratos Árabes Unidos, India, Arabia Saudita, Australia, Irlanda y Canadá. Ofrece una amplia gama de oportunidades educativas, desde educación primaria y secundaria hasta licenciaturas, maestrías, doctorados y doctorados en administración de empresas (DBA), además de programas de aprendizaje y escuelas de idiomas. Su cartera cuenta con 100.000 estudiantes, abarca una amplia variedad de materias y se caracteriza por un enfoque prioritario en la empleabilidad y la experiencia estudiantil para maximizar el retorno de la inversión para los estudiantes.