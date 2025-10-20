Accord Plasma B.V. expande recursos globais de terapia de plasma com a aquisição da Prothya Biosolutions

LONDRES, 20 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Accord Plasma B.V., subsidiária da Intas Pharmaceuticals, anunciou hoje que concluiu com sucesso a aquisição da Prothya Biosolutions Belgium BV e suas subsidiárias.

Esse movimento estratégico reforça o compromisso da Accord B.V. em melhorar o acesso global a medicamentos derivados do plasma e fortalece sua capacidade de atender à crescente demanda por terapias de plasma que salvam vidas em todo o mundo.

A Prothya Biosolutions é uma das principais fracionadoras de plasm da Europa, operando grandes instalações em Amsterdã e Bruxelas, além de centros de coleta de plasma em toda a Hungria. A empresa emprega aproximadamente 1.200 profissionais qualificados.

Promover o acesso global ao plasma

A integração da Prothya na Accord B.V. marca uma expansão significativa das capacidades de plasma da Accord. Ao combinar a experiência comprovada da Prothya na Europa com a infraestrutura de fracionamento em larga escala da Intas na Índia, a organização acelerará o desenvolvimento e a disponibilidade de medicamentos essenciais derivados do plasma (PDMPs) para pacientes em várias regiões.

"Nosso objetivo é garantir que os pacientes que dependem de terapias derivadas de plasma possam acessar tratamentos confiáveis e de alta qualidade," disse Paul Tredwell, CEO da Global da Accord Healthcare. "Juntamente com a Prothya, estamos mais bem posicionados para atender à crescente necessidade global de medicamentos derivados do plasma, fornecendo aos pacientes em todo o mundo terapias essenciais, muitas vezes prescritas de forma insuficiente."

Sobre a Accord Healthcare

Com sede no Reino Unido, a Accord Healthcare é uma das empresas farmacêuticas que mais cresce na Europa. Possui uma das maiores pegadas de mercado entre as empresas europeias de genéricos e biossimilares, vendendo medicamentos em mais de 85 países em todo o mundo.

Esse alcance global permite que a Accord forneça medicamentos essenciais e acessíveis aos sistemas nacionais de saúde, ajudando os profissionais de saúde a melhorar a vida dos pacientes em todo o mundo.

A Accord tem o compromisso de ser ágil e inventiva, buscando continuamente aprimorar os produtos e melhorar o acesso dos pacientes. A empresa é levada a pensar de forma diferente e oferecer mais para o benefício dos pacientes em todos os lugares.

