Accord Plasma B.V. élargit ses capacités mondiales en matière de traitement plasmatique avec L'acquisition de Prothya Biosolutions

LONDRES, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Accord Plasma B.V., une filiale d'Intas Pharmaceuticals, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de Prothya Biosolutions Belgium BV et de ses filiales.

Ce mouvement stratégique renforce l'engagement d'Accord B.V. à améliorer l'accès mondial aux médicaments dérivés du plasma et renforce sa capacité à répondre à la demande croissante de traitements plasmatiques vitaux dans le monde entier.

Prothya Biosolutions est l'un des principaux fractionneurs de plasma en Europe. La société exploite des installations importantes à Amsterdam et à Bruxelles, ainsi que des centres de collecte de plasma dans toute la Hongrie. L'entreprise emploie environ 1 200 professionnels qualifiés.

Favoriser l'accès mondial au plasma

L'intégration de Prothya dans Accord B.V. représente une expansion significative des capacités d'Accord dans le domaine du plasma. En associant l'expertise éprouvée de Prothya en Europe à l'infrastructure de fractionnement à grande échelle d'Intas en Inde, l'organisation accélérera le développement et la disponibilité de médicaments essentiels dérivés du plasma pour les patients dans de nombreuses régions.

« Notre objectif est de veiller à ce que les patients qui dépendent des traitements dérivés du plasma puissent avoir accès à des traitements fiables et de haute qualité », a déclaré Paul Tredwell, PDG mondial d'Accord Healthcare. « Avec Prothya, nous sommes mieux placés pour répondre au besoin mondial croissant de médicaments dérivés du plasma, en fournissant aux patients du monde entier des traitements essentiels, souvent insuffisamment prescrits.

À propos d'Accord Healthcare

Accord Healthcare, dont le siège est au Royaume-Uni, est l'une des entreprises pharmaceutiques à la croissance la plus rapide en Europe. Elle se targue d'avoir l'une des plus grandes empreintes de marché parmi les sociétés européennes de génériques et de biosimilaires, vendant des médicaments dans plus de 85 pays à travers le monde.

Cette portée mondiale permet à Accord de fournir des médicaments essentiels et abordables aux systèmes de santé nationaux, aidant ainsi les professionnels de la santé à améliorer la vie des patients dans le monde entier.

Accord s'engage à être agile et inventif, en cherchant continuellement à améliorer les produits et à faciliter l'accès des patients. L'entreprise s'efforce de penser différemment et de fournir davantage pour le bénéfice des patients partout dans le monde.

