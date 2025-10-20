Accord Plasma B.V.、Prothya Biosolutionsの買収により世界的な血漿療法の能力を拡大

ロンドン, 2025年10月20日 /PRNewswire/ -- Intas Pharmaceuticalsの子会社であるAccord Plasma B.V.は本日、Prothya Biosolutions Belgium BVとその子会社の買収を完了したことを発表しました。

この戦略的な動きにより、Accord B.V.は血漿由来医薬品への世界的なアクセスを改善する取り組みを強化し、世界中で高まる救命血漿療法の需要に応える能力を強化します。

Prothya Biosolutions は、アムステルダムとブリュッセルに主要施設を運営するほか、ハンガリー全土に血漿採取センターを構える、欧州有数の血漿分画装置メーカーです。同社は約 1,200 人の熟練した専門家を雇用しています。

血漿への世界的なアクセスの促進

Prothya の Accord B.V. への統合は、Accord のプラズマ能力の大幅な拡大を意味します。Prothyaのヨーロッパにおける実績ある専門知識とIntasのインドにおける大規模分画インフラを組み合わせることで、複数の地域の患者にとって必須の血漿由来医薬品（PDMP）の開発と提供が加速されます。

「私たちの目標は、血漿由来療法に頼っている患者が、信頼性が高く質の高い治療を受けられるようにすることです」とAccord HealthcareのグローバルCEO、Paul Tredwell氏は語った。「Prothya社と協力することで、血漿由来医薬品に対する世界的な需要の高まりに対処し、世界中の患者に、重要でありながら十分に処方されていない治療法を提供できる体制が整う。」

Accord Healthcare について

英国に本社を置くアコード ヘルスケアは、ヨーロッパで最も急速に成長している製薬会社のひとつです。同社は、欧州のジェネリック医薬品およびバイオシミラー医薬品企業の中で最大級の市場規模を誇り、世界85カ国以上で医薬品を販売しています。

この世界的な展開により、 Accordは各国の医療システムに不可欠で手頃な価格の医薬品を提供し、医療専門家が世界中の患者の生活を改善することを支援しています。

Accord は、機敏性と独創性を発揮し、継続的に製品を強化して患者のアクセスを改善することに尽力しています。当社は、世界中の患者の利益のために、異なる考え方でより多くのものを提供することに注力しています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2799417/Accord_Plasma_Logo.jpg

SOURCE Accord Healthcare