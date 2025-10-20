Accord Plasma B.V. amplía las capacidades mundial de terapia con plasma con la adquisición de Prothya Biosolutions

LONDRES, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Accord Plasma B.V., una filial de Intas Pharmaceuticals, anunció hoy que completó con éxito la adquisición de Prothya Biosolutions Belgium BV y sus filiales.

Esta medida estratégica mejora el compromiso de Accord B.V. de mejorar el acceso mundial a los medicamentos derivados del plasma y fortalece su capacidad para satisfacer la creciente demanda de terapias con plasma que salvan vidas en todo el mundo.

Prothya Biosolutions es una de las fraccionadoras de plasma líderes en Europa, que opera importantes instalaciones en Ámsterdam y Bruselas, junto con centros de recolección de plasma en toda Hungría. La empresa emplea a aproximadamente 1.200 profesionales cualificados.

Avance hacia el acceso mundial al plasma

La integración de Prothya en Accord B.V. constituye una ampliación considerable de las capacidades de plasma de Accord. Al combinar la experiencia comprobada de Prothya en Europa con la infraestructura de fraccionamiento a gran escala de Intas en la India, la organización acelerará el desarrollo y la disponibilidad de medicamentos esenciales derivados del plasma (PDMP) para pacientes en múltiples regiones.

"Nuestro objetivo es garantizar que los pacientes que dependen de terapias derivadas del plasma puedan acceder a tratamientos confiables y de alta calidad", comentó Paul Tredwell, director ejecutivo global de Accord Healthcare. "Junto con Prothya, estamos mejor posicionados para abordar la creciente necesidad mundial de medicamentos derivados del plasma, al ofrecer a los pacientes de todo el mundo terapias críticas, a menudo poco prescritas".

Acerca de Accord Healthcare

Con sede en el Reino Unido, Accord Healthcare es una de las empresas farmacéuticas de más rápido crecimiento en Europa. Ha tenido uno de los impactos más grandes en el mercado entre las empresas europeas de genéricos y biosimilares y vende medicamentos en más de 85 países de todo el mundo.

Este alcance mundial permite a Accord brindar medicamentos esenciales y asequibles a los sistemas nacionales de salud y ayudar a los profesionales de la salud a mejorar la vida de los pacientes en todo el mundo.

Accord se compromete a ser ágil e inventiva, al buscar de forma continua mejorar los productos y mejorar el acceso de los pacientes. La empresa se siente impulsada a pensar de manera diferente y ofrecer más en beneficio de los pacientes de todo el mundo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2799417/Accord_Plasma_Logo.jpg

FUENTE Accord Healthcare