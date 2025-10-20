Accord Plasma B.V. adquiere Prothya Biosolutions

- Accord Plasma B.V. a mplía sus capacidades globales de terapia con plasma con la adquisición de Prothya Biosolutions

LONDRES, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Accord Plasma B.V., una filial de Intas Pharmaceuticals, anunció hoy que ha completado con éxito la adquisición de Prothya Biosolutions Belgium BV y sus filiales.

Esta estrategia refuerza el compromiso de Accord B.V. de mejorar el acceso global a medicamentos derivados del plasma y fortalece su capacidad para satisfacer la creciente demanda mundial de terapias de plasma que salvan vidas.

Prothya Biosolutions es uno de los principales fraccionadores de plasma de Europa, con importantes instalaciones en Ámsterdam y Bruselas, además de centros de recolección de plasma en toda Hungría. La empresa emplea a aproximadamente 1200 profesionales cualificados.

Impulsando el acceso global al plasma

La integración de Prothya en Accord B.V. supone una importante expansión de las capacidades de Accord en el ámbito del plasma. Al combinar la experiencia demostrada de Prothya en Europa con la infraestructura de fraccionamiento a gran escala de Intas en India, la organización acelerará el desarrollo y la disponibilidad de medicamentos plasmáticos esenciales (PDMP) para pacientes en diversas regiones.

"Nuestro objetivo es garantizar que los pacientes que dependen de terapias plasmáticas puedan acceder a tratamientos fiables y de alta calidad", declaró Paul Tredwell, consejero delegado global de Accord Healthcare. "Junto con Prothya, estamos mejor posicionados para abordar la creciente necesidad mundial de medicamentos plasmáticos, proporcionando a pacientes de todo el mundo terapias esenciales, a menudo con prescripción insuficiente".

A cerca de Accord Healthcare

Con sede en el Reino Unido, Accord Healthcare es una de las compañías farmacéuticas de mayor crecimiento en Europa. Cuenta con una de las mayores presencias en el mercado entre las compañías europeas de genéricos y biosimilares, y vende medicamentos en más de 85 países de todo el mundo.

Esta presencia global permite a Accord proporcionar medicamentos esenciales y asequibles a los sistemas nacionales de salud, ayudando a los profesionales sanitarios a mejorar la vida de los pacientes en todo el mundo.

Accord se compromete con la agilidad y la innovación, buscando continuamente mejorar los productos y el acceso de los pacientes. La empresa se esfuerza por pensar de forma diferente y ofrecer más para el beneficio de los pacientes en todo el mundo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2799417/Accord_Plasma_Logo.jpg