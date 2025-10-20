Accord Plasma B.V. erweitert seine globalen Kompetenzen im Bereich der Plasmatherapie durch die Übernahme von Prothya Biosolutions

LONDON, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Accord Plasma B.V., eine Tochtergesellschaft von Intas Pharmaceuticals, gab heute bekannt, dass die Übernahme von Prothya Biosolutions Belgium BV und deren Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen wurde.

Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement von Accord B.V., den weltweiten Zugang zu aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln zu verbessern, und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, die steigende Nachfrage nach lebensrettenden Plasmatherapien weltweit zu bedienen.

Prothya Biosolutions ist einer der führenden Plasmafraktionierer Europas und betreibt große Anlagen in Amsterdam und Brüssel sowie Plasmasammelzentren in ganz Ungarn. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.200 qualifizierte Fachkräfte.

Globaler Zugang zu Plasma wird gefördert

Die Integration von Prothya in Accord B.V. stellt eine bedeutende Erweiterung der Plasmakapazitäten von Accord dar. Durch die Kombination der bewährten Expertise von Prothya in Europa mit der groß angelegten Fraktionierungsinfrastruktur von Intas in Indien wird das Unternehmen die Entwicklung und Verfügbarkeit wichtiger aus Plasma gewonnener Arzneimittel (PDMPs) für Patienten in mehreren Regionen beschleunigen.

„Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Patienten, die auf Therapien auf Plasma-Basis angewiesen sind, Zugang zu zuverlässigen und hochwertigen Behandlungen erhalten", erklärte Paul Tredwell, Global CEO von Accord Healthcare. „Gemeinsam mit Prothya sind wir besser positioniert, um den weltweit steigenden Bedarf an aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln zu decken und Patienten weltweit mit wichtigen, oft zu selten verschriebenen Therapien zu versorgen."

Informationen zu Accord Healthcare

Accord Healthcare mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich ist eines der am schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen in Europa. Es verfügt über eine der größten Marktpräsenzen unter den europäischen Generika- und Biosimilar-Unternehmen und vertreibt Arzneimittel in über 85 Ländern weltweit.

Diese globale Reichweite ermöglicht es Accord, nationale Gesundheitssysteme mit wichtigen, erschwinglichen Arzneimitteln zu versorgen und medizinisches Fachpersonal dabei zu unterstützen, das Leben von Patienten weltweit zu verbessern.

Accord hat sich dazu verpflichtet, agil und innovativ zu sein und kontinuierlich daran zu arbeiten, Produkte zu verbessern und den Zugang für Patienten zu erleichtern. Das Unternehmen ist bestrebt, neue Wege zu beschreiten und zum Wohle der Patienten weltweit mehr zu leisten.

