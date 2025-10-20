어코드 플라스마, 프로시아 바이오솔루션스 인수로 글로벌 혈장 치료 역량 강화

런던, 2025년 10월 20일 /PRNewswire/ -- 인타스 파마슈티컬스(Intas Pharmaceuticals)의 자회사인 어코드 플라스마(Accord Plasma B.V.)가 20일 프로시아 바이오솔루션스 벨기에(Prothya Biosolutions Belgium BV) 및 그 자회사들의 인수를 성공적으로 완료했다고 밝혔다.

이번 전략적 조치를 통해 어코드는 혈장분획제제(plasma-derived medicinal products•PDMPs)에 대한 글로벌 접근성을 개선한다는 자사의 의지를 한층 더 강화하고, 전 세계적으로 증가하는 생명 구호 혈장 치료제 수요를 충족시킬 수 있는 능력을 높이게 됐다.

프로시아 바이오솔루션스는 유럽을 선도하는 혈장분획업체 중 하나로, 암스테르담과 브뤼셀에 주요 시설을 운영하며, 헝가리 전역에 혈장 수집 센터를 보유하고 있다. 회사는 약 1200명의 숙련된 전문가를 고용하고 있다.

전 세계적 혈장 치료 접근성 확대

프로시아와의 통합으로 어코드는 혈장 역량이 크게 향상됐다. 유럽에서 입증된 프로시아의 전문성과 인타스가 인도에서 확보한 대규모 분획 인프라를 결합함으로써 다양한 지역 환자를 위한 필수 PDMP 개발 및 공급에 속도를 높일 수 있게 됐다.

폴 트레드웰(Paul Tredwell) 어코드 헬스케어 글로벌 CEO는 "우리의 목표는 혈장분획치료제에 의존하는 환자들이 믿을 수 있는 고품질 치료를 받을 수 있도록 하는 것"이라며 "프로시아와 함께 전 세계적으로 증가하는 PDMP 수요에 대응할 수 있는 유리한 위치를 선점하고, 전 세계 환자에게 중요하지만 충분히 공급되지 못한 중요한 치료법을 제공할 수 있는 계획이다"라고 말했다.

어코드 헬스케어 소개

영국에 본사를 둔 어코드 헬스케어는 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 제약사에 속한다. 유럽 내 제네릭 및 바이오시밀러 기업 가운데 가장 넓은 큰 시장 영향력을 자랑하며, 전 세계 85개국 이상에서 의약품을 판매하고 있다.

이러한 글로벌 네트워크를 통해 어코드는 국가 보건 시스템에 필수적이고 합리적인 가격의 의약품을 공급함으로써 전 세계 의료 전문가들이 환자 삶의 질을 개선할 수 있도록 돕고 있다.

어코드는 민첩하고 창의적으로 활동하며, 지속적으로 제품을 개선하고 환자의 접근성을 높이기 위해 끊임없이 노력하고 있다. 또한 전 세계 환자에게 더 큰 혜택을 제공하기 위해 차별화된 사고로 가치를 확대하는 것을 목표로 한다.

