Accord Plasma B.V. 透過收購 Prothya Biosolutions 拓展全球血漿療法能力

倫敦 2025年10月20日 /美通社/ -- Intas Pharmaceuticals 旗下附屬公司 Accord Plasma B.V. 今日宣佈，已成功完成對Prothya Biosolutions Belgium BV 及其附屬公司的收購。

此項戰略舉措強化了 Accord B.V. 對提升全球血漿衍生藥物可及性的承諾，並增強其滿足全球日益增長的救命血漿療法需求的能力。

Prothya Biosolutions 作為歐洲領先的血漿分餾企業之一，在阿姆斯特丹和布魯塞爾設有主要生產設施，並於匈牙利境內運營多處血漿採集中心。該公司僱用約1,200名專業技術人員。

讓全球病人更容易接觸得到所需血漿

Prothya 併入 Accord B.V.，標誌著該公司血漿技術能力的重要拓展。透過整合 Prothya 在歐洲的成熟專業技術與 Intas 在印度的大規模分餾基礎設施，該機構將加速開發並供應關鍵血漿衍生物醫藥產品 (PDMPs)，惠及多個地區的病人。

Accord Healthcare 全球行政總裁 Paul Tredwell 表示：「我們的目標是確保依賴血漿衍生療法的病人，可以獲得可靠且高質量的治療方法。與 Prothya 攜手，我們將更具優勢地應對全球對血漿衍生物藥品日益增長的需求，為世界各地的提供病人關鍵且常被低估的治療方案。」

Accord Healthcare 簡介

Accord Healthcare 總部位於英國，是歐洲成長最快的製藥公司之一。公司在歐洲學名藥與生物相似藥企業中擁有最大市場覆蓋範圍之一，其藥品銷往全球超過 85 個國家。

憑藉此全球佈局，Accord 得以向各國醫療體系提供必要且價格合理的藥物，協助醫療專業人員改善全球病人的生活品質。

Accord 致力於保持靈活與創新，持續尋求提升產品質素及改善病人獲取藥物的渠道。公司致力於從新角度思考，以更好的產品造福世界各地的病人。

