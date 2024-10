ACT³ para acolher as eras do Gigabit e da IA

SÃO PAULO, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- No 2024 LATAM Fiber Broadband Leaders Summit, Gary Lu, presidente do Departamento de Marketing e Vendas de Soluções da Huawei Carrier Network, fez um discurso intitulado "ACT3 para acolher as eras do Gigabit e da IA". "ACT" é o modelo de receita do negócio de banda larga fixa. A significa ARPU, C é sobre cobertura de serviço e T significa taxa de absorção. A cobertura multiplica a taxa de aceitação em relação à base de usuários, e o ARPU é a chave para aumentar a receita.

Gary Lu, Presidente do Departamento de Marketing de Rede e Vendas de Soluções da Huawei Carrier, fazendo um discurso (PRNewsfoto/Huawei)

Gary Lu analisou o rápido desenvolvimento das redes ópticas de banda larga das operadoras e das tecnologias de IA na América Latina e em todo o mundo. Ele também propôs três estratégias de desenvolvimento — transição totalmente óptica, transição gigabit e transição de cenário. "ACT" elevado à potência de três significa que as três transições são a maneira de aumentar a base de usuários e a receita do serviço da FBB, além de levar a qualidade de vida digital à América Latina.

Transição totalmente óptica: acelerando a transição de cabo para fibra para garantir o sucesso comercial dos serviços de banda larga

Atualmente, o número de usuários de FTTH na América Latina está passando por um aumento significativo. A banda larga de fibra substituiu a banda larga a cabo tradicional como a principal forma de banda larga. O serviço de banda larga de fibra é um dos negócios que mais cresce na América Latina e o CAGR da assinatura FTTH é superior a 20% desde 2021. Muitas operadoras locais melhoraram muito a eficiência de O&M e obtiveram retornos comerciais significativos ao desenvolver serviços de FTTH. O mercado de banda larga de fibra tem um grande potencial. Enquanto isso, com a produção em larga escala, o custo do equipamento FTTH está sendo otimizado. Portanto, agora é um bom momento para investir na construção do FTTH.

Transição gigabit: aceleração e melhoria da qualidade, atendendo aos requisitos de serviços digitais e de IA

A banda larga óptica Gigabit atinge velocidades de rede mais altas e desempenha um papel crítico no cumprimento dos requisitos de serviços digitais e de IA. Por exemplo, transmissão ao vivo em 4K/8K, serviço de VR e home office exigem largura de banda suficiente. O Wi-Fi 6, o Wi-Fi 7 e a solução iFTTR F50 da Huawei podem ajudar as operadoras a ampliar a cobertura de Wi-Fi e explorar oportunidades de negócios para casas inteligentes gigabit. Portanto, a transição gigabit também é uma oportunidade para o futuro.

A indústria prevê que, nos próximos três anos, a proporção de usuários de banda larga de 500Mbps+ chegará a 30%, enquanto a proporção de usuários de banda larga gigabit chegará a 10% na América Latina.

Transição de cenário: fornecendo serviços diversificados e específicos para explorar o mercado de usuários personalizados

Os cenários de aplicação da banda larga óptica não se limitam mais ao entretenimento doméstico tradicional. Em meio ao crescimento contínuo das velocidades de rede e dos serviços de Internet, surgem muitos cenários de aplicativos diversificados, como home office e transmissão ao vivo. Na América Latina, o crescimento da economia de streaming ao vivo e da economia informal mostra intuitivamente o potencial comercial da banda larga óptica para as operadoras em novos cenários. A Huawei está disposta a explorar modelos de negócios inovadores e fornecer serviços que melhor atendam às necessidades personalizadas dos usuários com as operadoras.

Na era da IA, seu desenvolvimento depende de dados massivos, computação poderosa e redes de alta velocidade, que são os pontos fortes das operadoras. As operadoras podem construir um hub doméstico com hosts de computação de mídia para conectar dispositivos inteligentes e fornecer melhores serviços. Fornecer suporte de rede estável e de alta velocidade para aplicações de IA através de tecnologias como o FTTR. Usar uma IA poderosa na nuvem com dispositivos inteligentes para oferecer serviços personalizados. Dentro delas, as operadoras podem aproveitar a oportunidade da era da IA.

A Huawei está desenvolvendo negócios de TIC na América Latina há mais de 20 anos e está disposta a compartilhar experiências de negócios e a tecnologia de suporte. A Huawei será um dos melhores parceiros estratégicos para as operadoras aproveitarem mais oportunidades de negócios na era do Gigabit e da IA para a América Latina digital.

